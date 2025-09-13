बेटी मायके आई तो भड़का दामाद, ससुर को मारी गोली फिर बाढ़ के पानी में लगाई छलांग

फर्रुखाबाद : उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के दूंदेमई गांव में शुक्रवार दोपहर एक पारिवारिक रंजिश ने खौफनाक रूप ले लिया। एक दामाद ने अपनी पत्नी के मायके न लौटने से नाराज होकर ससुर पर तमंचे से फायर कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के दौरान आरोपी ने ससुर के बड़े भाई पर भी गोली चलाई, लेकिन वे बाल-बाल बच गए। घटना के बाद आरोपी भागने के चक्कर में बाढ़ प्रभावित पानी में कूद गया, जहां गहराई के कारण डूबने लगा। ग्रामीणों की तत्परता से उसकी जान बच गई और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।
मामला दूंदेमई गांव का है, जहां ससुर रक्षपाल शुक्रवार दोपहर कंपिल स्थित ग्यारह मंजिल मंदिर के पास आराम कर रहे थे। तभी उनका दामाद, जो चार साल पहले रक्षपाल की बेटी प्रियंका से शादीशुदा है, रंजिश के चलते तमंचा निकालकर फायर कर दिया। गोली ससुर के शरीर में लग गई, जिससे वे खून से लथपथ हो गए। भागते हुए आरोपी ने ससुर के बड़े भाई मायाराम पर भी गोली चलाई, लेकिन वे बच निकले। मायाराम ने बताया कि आरोपी ने दोबारा फायर करने की कोशिश की, तो राहगीरों ने उसे दौड़ा-दौड़ाकर भगाया। इस दौरान आरोपी के पास से कुछ कारतूस भी गिर पड़े।
ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल रक्षपाल को परिजनों ने फौरन नजदीकी अस्पताल ले जाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।
पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आरोपी की घेराबंदी कर ली। घबरा कर भागने के लिए वह बाढ़ के गहरे पानी में कूद गया। पानी की तेज धारा और गहराई के कारण वह डूबने लगा। चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण दौड़े और उसे खींचकर बाहर निकाला। इससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हो चुके हैं।
परिजनों के मुताबिक, आरोपी की शादी चार साल पहले प्रियंका से हुई थी। लेकिन वैवाहिक जीवन में लगातार झगड़े के कारण प्रियंका कुछ समय से मायके लौट आई थी और ताऊ मायाराम के घर रह रही थी। दामाद इसी बात से बेहद नाराज था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने रंजिश निकालने के इरादे से यह वारदात को अंजाम दिया। प्रियंका ने भी पति के व्यवहार से परेशान होकर मायके का सहारा लिया था।
फर्रुखाबाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और घटना की गहन जांच की जा रही है। ग्रामीणों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई ने एक बड़े हादसे को टाल दिया।