बेटी मायके आई तो भड़का दामाद, ससुर को मारी गोली फिर बाढ़ के पानी में लगाई छलांग

मामला दूंदेमई गांव का है, जहां ससुर रक्षपाल शुक्रवार दोपहर कंपिल स्थित ग्यारह मंजिल मंदिर के पास आराम कर रहे थे। तभी उनका दामाद, जो चार साल पहले रक्षपाल की बेटी प्रियंका से शादीशुदा है, रंजिश के चलते तमंचा निकालकर फायर कर दिया। गोली ससुर के शरीर में लग गई, जिससे वे खून से लथपथ हो गए। भागते हुए आरोपी ने ससुर के बड़े भाई मायाराम पर भी गोली चलाई, लेकिन वे बच निकले। मायाराम ने बताया कि आरोपी ने दोबारा फायर करने की कोशिश की, तो राहगीरों ने उसे दौड़ा-दौड़ाकर भगाया। इस दौरान आरोपी के पास से कुछ कारतूस भी गिर पड़े।