तीन दिनों से गायब युवक का शव तालाब में मिला, पत्नी बोली- यहां भी खोज चुके हैं, तीन भाइयों सहित चार पर आरोप

Youth missing from three days, body found in pond फर्रुखाबाद में तालाब में शव मिलने की खबर सनसनी फैल गई। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। जिसकी शिनाख्त तीन दिनों से गायब युवक के रूप में हुई। पत्नी ने तीन भाइयों सहित चार पर आरोप लगाया है।

फर्रुखाबाद•Apr 28, 2025 / 05:53 pm• Narendra Awasthi

Youth missing from three days, body found in pond फर्रुखाबाद में तीन दिनों से गायब युवक का शव तालाब में मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पारिवारिक जनों में कोहराम मच गया। पत्नी ने रोते बिलखते बताया कि तालाब के आसपास भी खोज चुके हैं। यहां पर नहीं थे। उन्हें चार लोगों पर शक है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंच गई। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सीओ सिटी ने बताया कि गुमशुदगी दर्ज की गई थी। घटना की जांच की जा रही है। मामला कादरी गेट थाना क्षेत्र का है।