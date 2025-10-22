दो नाबालिग बच्चों के गायब होने से मचा हड़कंप, जयपुर वाली बस में बैठे, नहीं पता चला कहां गए?

Farrukhabad Two minor children missing फर्रुखाबाद में दो नाबालिग बच्चों के गायब होने की खबर से हड़कंप मच गया। घर वालों ने काफी खोजबीन की। रिश्तेदारों के यहां देखा। लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। खोजबीन के दौरान जानकारी मिली कि दोनों बच्चे जयपुर वाली बस में बैठने देखे गए हैं लेकिन दोनों ही जयपुर भी नहीं पहुंचे हैं। परिवार के सदस्यों को काफी चिंता हो रही है कि बच्चे आखिर कहां गए? पिता ने थाना में तहरीर देकर बच्चों को खोजने की गुहार लगाई है। बच्चों के गायब होने से परिवारों में हड़कंप मचा है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है।