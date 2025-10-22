दो नाबालिग बच्चों के गायब होने से मचा हड़कंप, जयपुर वाली बस में बैठे, नहीं पता चला कहां गए?

फोटो सोर्स- 'X' farrukhabad वीडियो ग्रैब
Farrukhabad Two minor children missing फर्रुखाबाद में दो नाबालिग बच्चों के गायब होने की खबर से हड़कंप मच गया। घर वालों ने काफी खोजबीन की। रिश्तेदारों के यहां देखा। लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। खोजबीन के दौरान जानकारी मिली कि दोनों बच्चे जयपुर वाली बस में बैठने देखे गए हैं लेकिन दोनों ही जयपुर भी नहीं पहुंचे हैं। परिवार के सदस्यों को काफी चिंता हो रही है कि बच्चे आखिर कहां गए? पिता ने थाना में तहरीर देकर बच्चों को खोजने की गुहार लगाई है। बच्चों के गायब होने से परिवारों में हड़कंप मचा है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत खटकपूरा सिद्दीकी निवासी 13 वर्षीय फैजान पुत्र मोइनुद्दीन 12 वर्षीय समीर पुत्र जमील बीते सोमवार से नहीं मिले हैं। घर वालों ने खोजने का प्रयास किया। लेकिन सफलता नहीं मिली। पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि दोनों बच्चे जयपुर वाली बस में बैठे थे। लेकिन जानकारी करने पर पता चला कि जयपुर भी नहीं पहुंचे हैं। तीन दिन होने के बाद भी उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। सदर कोतवाली में तहरीर देकर बच्चों को ढूंढने की मांग।
फैजान के पिता मोइनुद्दीन ने बताया कि सोमवार से उनका बेटा और मोहल्ले का ही रहने वाला समीर गायब है इधर पूछताछ में जानकारी मिली कि दोनों को कुछ लोगों ने जयपुर वाली बस पर बैठने देखा था। लेकिन जयपुर नहीं पहुंचे हैं। जमीन ने बताया कि बच्चों की काफी तलाश की गई। लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस को गंसद की का संबंध में जानकारी दी गई है। जो मामले की जांच कर रही है।
