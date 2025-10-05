Patrika LogoSwitch to English

Karwa Chauth 2025: मेहंदी का झंझट नहीं! करवा चौथ पर अपनाएं ये 5 आसान आलता डिजाइन

Karva Chauth 2025: करवा चौथ पर मेहंदी लगाने का समय नहीं मिला? कोई बात नहीं! इन 5 आसान और ट्रेंडिंग आलता डिजाइन से अपने हाथों को दें पारंपरिक और खूबसूरत लुक। जानें लेटेस्ट आलता डिजाइन्स।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 05, 2025

Karva Chauth

Karva Chauth (photo- gemini ai)

Karwa Chauth Trending Alta Design: करवा चौथ का पर्व भारतीय महिलाओं के लिए खास अवसर होता है। इस दिन सुहागिनें पारंपरिक परिधान पहनकर श्रृंगार करती हैं और हाथों में मेहंदी सजाती हैं। लेकिन कई बार व्यस्तता या समय की कमी के कारण मेहंदी लगाना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में हाथ खाली लगते हैं और लुक अधूरा सा लगता है। अगर आपके पास भी मेहंदी लगाने का समय नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं।

आप आलता डिजाइन से अपने हाथों को खूबसूरत और आकर्षक बना सकती हैं। आलता न केवल जल्दी लग जाता है, बल्कि यह हाथों की सुंदरता को भी कई गुना बढ़ा देता है। आइए जानते हैं करवा चौथ के लिए 5 ट्रेंडिंग और आसान आलता डिजाइन।

प्रिंट स्टाइल आलता

अगर आप कुछ अलग और आकर्षक चाहती हैं, तो प्रिंट स्टाइल डिजाइन में आलता लगा सकती हैं। यह हाथों में रौनक डाल देता है और देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो इसे अलग-अलग पैटर्न में बनाकर अपने लुक को स्टाइलिश टच दे सकती हैं।

स्टोन वर्क आलता डिजाइन

आलता लगाने के बाद उसमें छोटे-छोटे स्टोन चिपकाकर इसे और भी ग्लैमरस बना सकती हैं। स्टोन वर्क हाथों को खास लुक देता है और यह साधारण डिजाइन को भी बेहद खूबसूरत बना देता है। सबसे खास बात यह है कि यह डिजाइन बहुत जल्दी तैयार हो जाता है।

सिंपल आलता डिजाइन

अगर आप वर्किंग वुमन हैं और ज्यादा समय नहीं निकाल पातीं, तो सिंपल आलता डिजाइन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यह देखने में सादगी भरा लेकिन बेहद आकर्षक लगता है। सिंपल डिजाइन आपके करवा चौथ के पारंपरिक लुक को पूरा करता है और हाथों की रौनक बढ़ा देता है।

चांद प्रिंट आलता डिजाइन

करवा चौथ का चांद सुहागिनों के लिए बेहद खास होता है। ऐसे में आप अपने हाथों में चांद की प्रिंट वाला आलता डिजाइन बना सकती हैं। यह डिजाइन पारंपरिक भी है और देखने में बेहद सुंदर भी। करवा चौथ की भावना से जुड़ा होने के कारण यह हाथों की खूबसूरती को और भी खास बना देता है।

फ्लोरल आलता डिजाइन

फूलों वाले डिजाइन कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते। आप चाहें तो फ्लोरल आलता डिजाइन लगाकर अपने हाथों को सजा सकती हैं। यह डिजाइन न केवल बेहद सुंदर लगता है, बल्कि आपके पारंपरिक लुक में भी चार चांद लगा देता है।

05 Oct 2025 02:27 pm

Hindi News / Lifestyle News / Fashion / Karwa Chauth 2025: मेहंदी का झंझट नहीं! करवा चौथ पर अपनाएं ये 5 आसान आलता डिजाइन

