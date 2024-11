Lehenga or Saree for Wedding: साड़ी पहनना है या लहंगा, आइए हम आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं

साड़ी या लहंगा? (Which Is Better Saree Or Lehenga For Wedding) शादी में साड़ी और लहंगा दोनों ही बहुत खास होते हैं। साड़ी आपको एक क्लासिक लुक देता है, जबकि लहंगे में आपको लेटेस्ट फैशन और ट्रेडिशनल टच दोनों मिलता है। साड़ी को पहनना थोड़ा आसान होता है और इसके पल्लू को अलग-अलग स्टाइल में पहना जा सकता है। वहीं, लहंगा अपनी फिटिंग और ट्रेंडी लुक, चोली और दुपट्टा के कारण बहुत पसंद किया जाता है।

फैशन का नया ट्रेंड (Fashion Trends For Wedding Dresses) आजकल शादियां एक खास थीम पर होती हैं, जैसे फेयरी टेल या रॉयल थीम। इस तरह की शादियों में लहंगा थोड़े नए और स्टाइलिश डिजाइन में पहना जाता है। आप शरारा या गरारा स्टाइल का लहंगा भी चुन सकती हैं, जो थीम के हिसाब से बहुत अच्छा दिखेगा। वहीं, अगर आप साड़ी पहनना चाहती हैं तो आप उसे नई ड्रेपिंग स्टाइल में पहन सकती हैं, जैसे बेली ड्रेपिंग या डबल पल्लू साड़ी। जो आजकल बहुत ट्रेंड में हैं।

अपनी पसंद के हिसाब से आउटफिट चुनें (Lehenga or Saree for Wedding) शादियों में फैशन और पर्सनालिटी का ध्यान रखना जरुरी होता है। अगर आपको हल्का और आरामदायक पहनावा चाहिए तो साड़ी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। यह उन लोगों के लिए भी परफेक्ट है जो सिंपल और ग्रेसफुल दिखना चाहते हैं। वहीं, अगर आप ग्लैमरस लुक चाहती हैं तो लहंगा सबसे अच्छा रहेगा। हल्के लहंगे, फ्लोरल प्रिंट्स या डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए डिजाइन किए गए लहंगे भी आजकल बहुत पॉपुलर हैं।

अपने बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से आउटफिट चुनें (How To Choose The Right Wedding Dress For Your Body Shape) आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी आउटफिट चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए आपको उसी हिसाब से वेडिंग के लिए ड्रेस चुनना चाहिए।