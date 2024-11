125 देश की हसीनाओं को हराकर जीता Miss Universe 2024 का खिताब, जानिए विक्टोरिया केजर की लाइफ से जुड़ी खास बातें

17 साल की उम्र में पहली ब्यूटी प्रतियोगिता में भाग लिया (Took part in her first beauty contest at the age of 17) 17 साल की उम्र में विक्टोरिया ने खुद को इतना काबिल बना लिया था कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में उन्होंने डेनमार्क का प्रतिनिधित्व किया और दूसरी पोजीशन हासिल की। फिर उन्होंने 2022 में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल में डेनमार्क का प्रतिनिधित्व किया और टॉप 20 फाइनलिस्ट के रूप में अपनी जगह बनाई। 2024 में मिस यूनिवर्स डेनमार्क का ताज उनके सिर सजा, जो वैश्विक प्रतियोगिता से दो महीने पहले था।

क्या पढ़ाई की है मिस यूनिवर्स 2024 ने? (What has Miss Universe 2024 studied?) Victoria Kezar Theilvig of Denmark मिस यूनिवर्स ने बिजनेस और मार्केटिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है, और अभी हीरे की बिक्री में विशेषज्ञता रखते हुए ज्वेलरी उद्योग में काम करती हैं। उनका सपना हार्वर्ड विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त करना है। मिस यूनिवर्स ने बिजनेस और मार्केटिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है, और अभी हीरे की बिक्री में विशेषज्ञता रखते हुए ज्वेलरी उद्योग में काम करती हैं। उनका सपना हार्वर्ड विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त करना है।