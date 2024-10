फतेहपुर: कन्नौज नंबर की बलेनो कार ट्राला में पीछे से टक्कर मारी, तीन की मौत

Fatehpur, Kannauj number Baleno car hit Trala from behind, three died कानपुर-फतेहपुर मार्ग पर उस समय बड़ा हादसा हो गया। जब बलेनो कार सड़क पर खड़ी ट्राला से टकरा गई।‌ टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बलेनो का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में तीन लोगों की मौत हुई है। कार में कन्नौज का नंबर पड़ा हुआ है। ‌