Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फतेहपुर

फतेहपुर: कच्चा मकान गिरने से एक की मौत, चार घायल

ग्राम गोझ में शनिवार तड़के एक कच्चा मकान ढह गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसा सुबह करीब 4 बजे का है, जब परिवार के सभी सदस्य घर में सो रहे थे। अचानक घर की छत और दीवार भरभराकर गिर गई।मृतक की पहचान हीरा लाल कोरी के रूप में हुई है, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई।

less than 1 minute read

फतेहपुर

image

Abhishek Singh

Oct 05, 2025

Fatehpur News: जनपद फतेहपुर के थाना ललौली क्षेत्रांतर्गत ग्राम गोझ में शनिवार तड़के एक कच्चा मकान ढह गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसा सुबह करीब 4 बजे का है, जब परिवार के सभी सदस्य घर में सो रहे थे। अचानक घर की छत और दीवार भरभराकर गिर गई।मृतक की पहचान हीरा लाल कोरी के रूप में हुई है, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घायल हुए लोगों में शामिल हैं –योगेन्द्र कोरी (20 वर्ष),ननकी (22 वर्ष),चुनकी (25 वर्ष),सुखरानी (मृतक की मां 70 वर्षीय)

ग्रामीणों ने घायलों को मलबे से निकाला

ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया और तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी जाफरगंज और ललौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है,एवं राहत व बचाव कार्यों की निगरानी की और घटनास्थल का मुआयना किया।

गांव में मतम, परिजन सदमे में

हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है। परिजन और ग्रामीण घटना से बेहद आहत हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक मकान काफी पुराना था और बारिश के चलते कमजोर हो गया था।

पंकज कश्यप की रिपोर्ट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 01:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Fatehpur / फतेहपुर: कच्चा मकान गिरने से एक की मौत, चार घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

फतेहपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वाह रे जमाना! पति की फरमाइश, घर पर खाली बैठी रहती हो रील बनाओ, पैसे कमाओ, नहीं तो…

फतेहपुर

UP Police Transfer: यूपी के इस जिले में 45 उपनिरीक्षकों समेत 77 हेड कांस्टेबल और 114 आरक्षियों का बड़ा ट्रांसफर

up police transfer fatehpur 45 si 77 hc 114 constables
फतेहपुर

फतेहपुर से अपहरण, कौशांबी में गैंगरेप, बेचने की तैयारी, करा दिया धर्म परिवर्तन, 14 पर मुकदमा दर्ज

CG Rape Case: नाबालिग से दरिंदगी! झूठे बहाने से जंगल ले जाकर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
फतेहपुर

वृद्ध की धारदार हथियार से निर्मम हत्या, बचाने दौड़े दो लोगों को किया घायल

Fatehpur
फतेहपुर

फतेहपुर मकबरा-मंदिर विवाद: उठो इस्लाम के शेरों…सोशल मीडिया पर पोस्ट, हिंदुओं ने किया कीर्तन का आह्वान, दो गिरफ्तार

फतेहपुर, फतेहपुर न्यूज, मकबरा, मकबरे पर बवाल, मकबरे पर कीर्तन का आह्वान, यूपी न्यूज, फेसबुक पोस्ट, यूपी टॉप न्यूज, Fatehpur, Fatehpur News, Tomb, ruckus at the tomb, call for kirtan at the tomb, UP News, Facebook post, UP Top News
फतेहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.