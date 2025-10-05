फतेहपुर: कच्चा मकान गिरने से एक की मौत, चार घायल

Fatehpur News: जनपद फतेहपुर के थाना ललौली क्षेत्रांतर्गत ग्राम गोझ में शनिवार तड़के एक कच्चा मकान ढह गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसा सुबह करीब 4 बजे का है, जब परिवार के सभी सदस्य घर में सो रहे थे। अचानक घर की छत और दीवार भरभराकर गिर गई।मृतक की पहचान हीरा लाल कोरी के रूप में हुई है, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई।