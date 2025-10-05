फतेहपुर: कच्चा मकान गिरने से एक की मौत, चार घायल

Fatehpur News: जनपद फतेहपुर के थाना ललौली क्षेत्रांतर्गत ग्राम गोझ में शनिवार तड़के एक कच्चा मकान ढह गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसा सुबह करीब 4 बजे का है, जब परिवार के सभी सदस्य घर में सो रहे थे। अचानक घर की छत और दीवार भरभराकर गिर गई।मृतक की पहचान हीरा लाल कोरी के रूप में हुई है, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई।
घायल हुए लोगों में शामिल हैं –योगेन्द्र कोरी (20 वर्ष),ननकी (22 वर्ष),चुनकी (25 वर्ष),सुखरानी (मृतक की मां 70 वर्षीय)
ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया और तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी जाफरगंज और ललौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है,एवं राहत व बचाव कार्यों की निगरानी की और घटनास्थल का मुआयना किया।
हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है। परिजन और ग्रामीण घटना से बेहद आहत हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक मकान काफी पुराना था और बारिश के चलते कमजोर हो गया था।
पंकज कश्यप की रिपोर्ट
