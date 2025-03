पति-पत्नी के बीच चलती ट्रेन में ऐसी लड़ाई कि दोनों ने लगा लिया मौत को गले, पुलिस ने बटोरे टुकड़े

Husband and wife fight, both jump from a moving train फतेहपुर में इटावा से वापस आ रहे पति और पत्नी ने चलती ट्रेन में ऐसी लड़ाई की कि दोनों ने ट्रेन से छलांग लगा दी। पति-पत्नी इटावा से वापस अपने घर फतेहपुर आ रहे थे।

फतेहपुर•Mar 07, 2025 / 08:01 am• Narendra Awasthi

Husband and wife fight, both jump from a moving train फतेहपुर में इटावा से आ रहे पति-पत्नी के बीच ट्रेन में ऐसी लड़ाई हुई कि दोनों ने चलती ट्रेन से ही छलांग लगा दी। दूसरी पटरी पर आ रही ट्रेन से टकरा गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला फतेहपुर के शादीपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास का है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।