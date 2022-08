सरकारी स्कूलों के छात्रों को अभी तक नहीं मिली किताबें, बिना Books के देंगे Exam

UP Schools: उत्तर प्रदेश में माध्यम और परिषदीय स्कूलों में बच्चों की तिमाही परीक्षाएं होनी वाली हैं लेकिन अभी तक किताबें नहीं पहुंची।

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में चार माह का शिक्षण कार्य लगभग पूरा हो रहा है। तिमाही परीक्षा का समय नजदीक है। बावजूद इसके अधिकांश प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पाठयक्रम से जुड़ी हुई किताबें नहीं पहुंची हैं। विभाग को अब तक 50 फीसदी किताबें भी उपलब्ध नहीं हो पाई हैं।

Students of government schools not yet received books will give exam without books