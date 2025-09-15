UP Police Transfer: यूपी के इस जिले में 45 उपनिरीक्षकों समेत 77 हेड कांस्टेबल और 114 आरक्षियों का बड़ा ट्रांसफर

UP Police Transfer News Today In Hindi: यूपी के फतेहपुर जिले में पुलिस विभाग ने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए हैं। एसपी अनूप कुमार सिंह ने नारकोटिक्स सेल और आईजीआरएस सेल के प्रभारी समेत कुल 43 उपनिरीक्षकों का ट्रांसफर किया है। इसके साथ ही 77 हेड कांस्टेबल और 114 आरक्षियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। मीडिया सेल प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान कई एसआई और चौकी प्रभारियों के भी थाने और चौकियों में बदलाव किए गए हैं।