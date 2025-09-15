Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

फतेहपुर

UP Police Transfer: यूपी के इस जिले में 45 उपनिरीक्षकों समेत 77 हेड कांस्टेबल और 114 आरक्षियों का बड़ा ट्रांसफर

UP Police Transfer News: फतेहपुर पुलिस ने बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। एसपी अनूप कुमार सिंह ने 45 उपनिरीक्षकों, 77 हेड कांस्टेबल और 114 आरक्षियों का कार्यक्षेत्र बदला है।

फतेहपुर

Mohd Danish

Sep 15, 2025

up police transfer fatehpur 45 si 77 hc 114 constables
UP Police Transfer: Image Source - Pinterest

UP Police Transfer News Today In Hindi: यूपी के फतेहपुर जिले में पुलिस विभाग ने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए हैं। एसपी अनूप कुमार सिंह ने नारकोटिक्स सेल और आईजीआरएस सेल के प्रभारी समेत कुल 43 उपनिरीक्षकों का ट्रांसफर किया है। इसके साथ ही 77 हेड कांस्टेबल और 114 आरक्षियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। मीडिया सेल प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान कई एसआई और चौकी प्रभारियों के भी थाने और चौकियों में बदलाव किए गए हैं।

नारकोटिक्स और आईजीआरएस सेल के प्रभारी बदले

एसपी अनूप कुमार सिंह ने शनिवार देर रात निरीक्षक जयशंकर तिवारी को नारकोटिक्स सेल से आईजीआरएस सेल का प्रभारी बनाया है। वहीं, आईजीआरएस सेल के प्रभारी सरताज अली को नारकोटिक्स सेल का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। इस बदलाव के बाद संबंधित कर्मचारियों के कार्य क्षेत्र और जिम्मेदारियों में स्पष्ट रूप से परिवर्तन हुआ है।

ये भी पढ़ें

यूपी के इस जिले में होगा 25 सड़कों का नवनिर्माण! ग्रामीणों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी और आसान आवागमन
रामपुर
rampur 25 road construction better connectivity up news

चौकी प्रभारी और एसआई के कार्यक्षेत्र बदले

फतेहपुर जिले में एसआई श्यामबहादुर सिंह को सुल्तानपुर घोष थाने से ललौली थाने का बहुआ चौकी प्रभारी बनाया गया। मनीष कुमार हथगाम से मलवां थाने के सहिली चौकी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इसी तरह, अनुज यादव को मुराइनटोला चौकी प्रभारी से औंग थाने का वरिष्ठ उपनिरीक्षक बनाया गया है। रितेश कुमार राय औंग थाने से मुराइनटोला चौकी प्रभारी बने हैं।

पुलिस लाइन और महिला कांस्टेबलों का स्थानांतरण

पुलिस लाइन में लंबे समय से तैनात 77 हेड कांस्टेबल और 114 आरक्षियों का भी स्थानांतरण किया गया है। इसमें महिला कांस्टेबल भी शामिल हैं। इन बदलावों का उद्देश्य पुलिसिंग की कार्यकुशलता बढ़ाना और थानों के संचालन में संतुलन बनाए रखना बताया जा रहा है।

थानों में वरिष्ठ और सहायक उपनिरीक्षकों के बदलाव

एसआई राकेश चंद्र शर्मा को पुलिस लाइन से खागा कस्बा चौकी प्रभारी बनाया गया। उत्कर्ष मिश्रा सुल्तानपुर घोष के नौबस्ता चौकी प्रभारी से चांदपुर थाने के दपसौरा चौकी प्रभारी बने। खागा से सत्यप्रकाश पाठक को सुल्तानपुर घोष के नौबस्ता चौकी प्रभारी बनाया गया। इसी तरह श्यामलाल, राकेश कुमार, दिनेशचंद्र मिश्र और अन्य अधिकारियों का कार्यक्षेत्र विभिन्न थानों और चौकियों में बदला गया।

अन्य थानों में व्यापक फेरबदल

औंग, जहानाबाद, राधानगर, कल्यानपुर समेत अन्य थानों में भी वरिष्ठ एसआई, चौकी प्रभारी और आरक्षियों के कार्यक्षेत्र में व्यापक बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव में न केवल वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई, बल्कि नए कर्मचारियों को थानों में अटैच भी किया गया। इससे पुलिसिंग की प्रभावशीलता और जनसंपर्क बेहतर करने का प्रयास किया गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 02:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Fatehpur / UP Police Transfer: यूपी के इस जिले में 45 उपनिरीक्षकों समेत 77 हेड कांस्टेबल और 114 आरक्षियों का बड़ा ट्रांसफर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.