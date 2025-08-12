UP Politics: समाजवादी पार्टी से इस बड़े नेता को दिखाया गया बाहर का रास्ता; जानिए क्या है वजह

सोमवार सुबह करीब 10 बजे मकबरे वाली जगह पर एक पक्ष के 2 हजार लोग पहुंच गए। हालांकि वहां पुलिस की टीम पहले से मुस्तैद थी। बैरिकेडिंग मकबरे के चारों तरफ की गई थी। लेकिन लाठी-डंडे से लैस एक पक्ष के लोगों ने वहां अपना धार्मिक स्थल बताते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान कुछ लोगों ने मकबरे की छत पर चढ़कर भगवा झंड़ा लगा दिया। मकबरे पर भगवा झंडा देख दूसरे पक्ष के लोग भड़क गए। ऐसे में दूसरे पक्ष के करीब डेढ़ हजार लोग मौके पर पहुंच गए। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर बवाल हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच पथराव भी हुआ। दोनों पक्षों को पुलिस वालों ने समझाने का प्रयास किया लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू किया।