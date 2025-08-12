12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

फतेहपुर

UP Politics: समाजवादी पार्टी से इस बड़े नेता को दिखाया गया बाहर का रास्ता; जानिए क्या है वजह

UP Politics: समाजवादी पार्टी से एक नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. जानिए इसके पीछे पार्टी ने क्या वजह बताई है और पूरा मामला क्या है?

फतेहपुर

Harshul Mehra

Aug 12, 2025

Samajwadi Party
समाजवादी पार्टी से पप्पू चौहान निष्कासित। फोटो सोर्स-सोशल मीडिया

UP Politics: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में स्थित एक मकबरे की छत पर चढ़कर भगवा लहराने का मामला सोमवार को सामने आया. घटना में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. इसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता पप्पू सिंह चौहान का भी नाम है.

पप्पू सिंह चौहान को किया गया सपा से निष्कासित

पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है. पार्टी की ओर से जारी किए ऑफिशियल लेटरहेड पर लिखा गया,'' सादर अवगत कराना है कि पप्पू सिंह चौहान पुत्र अभिमन्यु सिंह ग्राम रहिमालन का पुरवा पोस्ट जमरांवा विधानसभा 242, हुसेनगंज तहसील व जिला फतेहपुर को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया जाता है.'' समाजवादी पार्टी के फतेहपुर जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने ये लेटर जारी किया है.

ये भी पढ़ें

26 लेनदेन में ट्रांसफर किए 2,96,43,437 रुपये; इंस्टाग्राम चलाते हैं तो खबर को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी!
लखनऊ
UP Crime

क्या था मामला

सोमवार सुबह करीब 10 बजे मकबरे वाली जगह पर एक पक्ष के 2 हजार लोग पहुंच गए। हालांकि वहां पुलिस की टीम पहले से मुस्तैद थी। बैरिकेडिंग मकबरे के चारों तरफ की गई थी। लेकिन लाठी-डंडे से लैस एक पक्ष के लोगों ने वहां अपना धार्मिक स्थल बताते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान कुछ लोगों ने मकबरे की छत पर चढ़कर भगवा झंड़ा लगा दिया। मकबरे पर भगवा झंडा देख दूसरे पक्ष के लोग भड़क गए। ऐसे में दूसरे पक्ष के करीब डेढ़ हजार लोग मौके पर पहुंच गए। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर बवाल हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच पथराव भी हुआ। दोनों पक्षों को पुलिस वालों ने समझाने का प्रयास किया लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू किया।

ये भी पढ़ें

‘तू चेकिंग में चालान बहुत करता है’; दारोगा की फाड़ी वर्दी….मोबाइल छीना और लाठी-डंडों से दे दना दन कूटा!
अलीगढ़
UP Crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 04:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Fatehpur / UP Politics: समाजवादी पार्टी से इस बड़े नेता को दिखाया गया बाहर का रास्ता; जानिए क्या है वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.