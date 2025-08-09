राजस्थानी गीतों पर थिरकते हुए मनाया सावन का सिंजारा

माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से ओकलीपुरम के माहेश्वरी भवन में आयोजित सावन का सिंजारा कार्यक्रम में महिलाओं ने सावन के गीत- संगीत और मनोरंजक खेलों की प्रस्तुति से समां बांध दिया । मुख्य आकर्षण चिरमी का खेल कौशल्या सारड़ा ने मनोरंजक तरीके से खिलाया और विजेताओं को पुरस्कार दिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में झूले पर बैठे लड्डू गोपाल की पूजा अध्यक्ष श्वेता बियाणी, सचिव निर्मला कांकाणी, सावित्री मालू, बिमला साबू, सुशीला राठी, विजयलक्ष्मी सारडा, कांता काबरा ने संयुक्त रूप से किया। प्रार्थना बिमला चांडक, सुमन अजमेरा, पूजा मालानी, सुनीता मूंदड़ा ने मिल कर गाया। खुशी गिलड़ा ने नृत्य की प्रस्तुति दी। स्वाति शर्मा के सरप्राइज गेम व राजस्थानी गीतों का आनंद महिलाओं ने राजस्थानी नृत्य करते हुए लिया। संचालन अर्पिता झंवर ने किया। नृत्य प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। गायत्री मालपानी ने धन्यवाद ज्ञापित किया।