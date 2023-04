Chaitra Purnima: आज ध्रुव और रवि योग में मनाई जाएगी चैत्र माह की पूर्णिमा, शुभ मुहूर्त में ऐसे करें पूर्णिमा की पूजा

भोपालPublished: Apr 05, 2023 11:55:36 am Submitted by: Sanjana Kumar

Chaitra Purnima is celebrating in Dhruv and Ravi yoga Today, Puja Vidhi, Shubh Muhurat and Mantra: इस साल चैत्र पूर्णिमा तिथि दो दिन होने से पहले दिन 5 अप्रैल 2023 को पूर्णिमा का व्रत और भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाएगी, वहीं 6 अप्रैल 2023 को स्नान-दान किया जाएगा। वहीं इसी दिन यानी 6 अप्रैल को ही हनुमान लला का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। इस बार चैत्र पूर्णिमा पर बहुत ही शुभ योग का संयोग भी बन रहा है, जो इस दिन के महत्व को और भी बढ़ा रहा है। पत्रिका.कॉम के इस लेख में भोपाल के ज्योतिषाचार्य पं. जगदीश शर्मा आपको बता रहे हैं इस विशेष संयोग में कैसे करें पूर्णिमा की पूजा, पूजा का शुभ मुहूर्त और सही तिथि भी आप नोट कर सकते हैं...