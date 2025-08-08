Raksha Bandhan 2025 : राखी बांधने का मुहूर्त से लेकर रक्षा बंधन कथा तक, जानिए ऐसे सवालों के सही जवाब

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार रक्षाबंधन 2025 खास और ऐतिहासिक अवसर बनकर आ रहा है। इस वर्ष रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस विशेष दिन कई ऐसे योग बन रहे हैं जो भाई-बहन के रिश्ते के लिए आशीर्वाद से कम नहीं हैं। इस बार 297 वर्षों बाद एक ऐसे अद्भुत ग्रह संयोग में आ रहा है, जिसने इस पावन दिन की महत्ता को और भी बढ़ा दिया है। ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा जानती हैं इस दुर्लभ योग के बारे में। रक्षा बंधन का शुभ मुहूर्त जानने के लिए यहां पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं।