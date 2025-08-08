Raksha Bandhan 2025 : राखी बांधने का मुहूर्त से लेकर रक्षा बंधन कथा तक, जानिए ऐसे सवालों के सही जवाब

Raksha Bandhan 2025 : रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसके पीछे की पौराणिक कथा हर किसी के मन में सवाल बनकर उठती है। आइए जानते हैं इन सवालों के सही और धार्मिक दृष्टि से मान्य जवाब।
रक्षा बंधन की कहानी रोचक है। इसके तार महाभारत काल से भी जुड़ते हैं। इसको लेकर ज्योतिष अलग-अलग धार्मिक कथा सुनाते हैं। कृष्ण और द्रौपदी रिश्ता, राजा बलि और देवी लक्ष्मी का रिश्ता… इन दो कहानियों से भी रक्षाबंधन की कहानी समझ सकते हैं। रक्षा बंधन के कथा को आप यहां पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार रक्षाबंधन 2025 खास और ऐतिहासिक अवसर बनकर आ रहा है। इस वर्ष रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस विशेष दिन कई ऐसे योग बन रहे हैं जो भाई-बहन के रिश्ते के लिए आशीर्वाद से कम नहीं हैं। इस बार 297 वर्षों बाद एक ऐसे अद्भुत ग्रह संयोग में आ रहा है, जिसने इस पावन दिन की महत्ता को और भी बढ़ा दिया है। ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा जानती हैं इस दुर्लभ योग के बारे में। रक्षा बंधन का शुभ मुहूर्त जानने के लिए यहां पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं।
पौराणिक परंपरा में बहनों को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते समय मंत्र का उच्चारण करती हैं। इससे न केवल भाई की आयु, बल और समृद्धि में वृद्धि होती है, बल्कि यह रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। राखी के दौरान शुभ मुहूर्तों का विशेष ध्यान रखा जाए और संभव हो तो ‘सर्वार्थ सिद्धि योग’ के समय ही रक्षा सूत्र बांधा जाए। इससे पर्व का पुण्यफल और आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। रक्षा बंधन पर कहे जाने वाले मंत्र को जानने के लिए यहां पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं।