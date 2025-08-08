सौभाग्य व सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाया जाएगा रक्षाबंधन

भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व शनिवार को सौभाग्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोगों में मनाया जाएगा। इस बार खास बात यह है कि रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं रहेगा, जिससे बहनें दिनभर निर्बाध रूप से अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकेंगी। पंडितों के अनुसार रक्षाबंधन के दिन श्रवण नक्षत्र के दौरान सौभाग्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। जो भाई -बहन के रिश्तों को और अधिक मजबूत करने में मदद करेगा।