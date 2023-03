Holi 2023: होली के दिन इन चीजों की खरीदारी बेहद शुभ, इन चीजों का जरूर करें दान

भोपालPublished: Mar 02, 2023 02:37:45 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Shopping for these things is auspicious on Holi 2023, donate these things: माना जाता है कि यदि लंबे समय से आप कुछ मुश्किलों और परेशानियों से भरा जीवन गुजार रहे हैं और अब चाहते हैं कि जल्द ही इनसे निजात मिल जाए, तो होली के दिन कुछ चीजें खरीदने से और कुछ चीजों का दान करने से आपको इन परेशानियां और मुश्किलों से निजात मिल सकती है। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जानें होली के दिन किन चीजों को खरीदें और किन चीजों का दान करें...