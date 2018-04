नर्इ दिल्ली। देश के बड़े कारोबारी आैर महिन्द्रा ग्रुप के चेयरमैन अानंद महिन्द्रा अब एक खास तरह के स्टार्टअप में निवेश करना चाहते हैं। इस खास स्टार्टअप में निवेश करने के लिए आनंद महिन्द्रा ने ट्वीट करके अपनी इच्छा जतार्इ है। हालांकि आनंद महिन्द्रा ने जिस स्टार्टअप में निवेश करने की इच्छा जताया हैं वो नया तो नहीं हैं लेकिन इस स्टार्टअप में मार्केटिंग के लिए जो तरीक अपनाया गया है, वो अपने आप में बेहद खास है। आनंद महिन्द्रा को ये मार्केटिंग का तरीका इतना भा गया कि वो इस स्टार्टअप में निवेश करने के लिए इच्छुक हो गए।

ट्वीट करके साझा की खास तस्वीर

अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से ये बात साझा करते हुए आनंद महिन्द्रा ने बताया कि ये उन्हें व्हाट्सएेप पर एक तस्वीर मिली है। इस तस्वीर में एक व्यक्ति ने जूतों की मरम्मत की अपी दुकान में "जख्मी जूतों का हस्पताल" नाम से बैनर लगाया है। यही नहीं, इस व्यक्ति ने अपने आप को डाॅ नरसीराम बताया है। इस तस्वीर को देखने के बाद आनंद महिन्द्रा इतना प्रभावित हुए कि ट्वीटर पर उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये व्यक्ति भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) में मार्केटिंग का अध्यापक बनने लायक है।

Got it on whatsapp. No clue who or where he is or how old this pic is. If anyone can find him and he’s still doing this work I’d like to make a small investment in his ‘startup’. https://t.co/A8kdJTvAN1