बिना डेबिट कार्ड भी ATM ​से निकाल सकेंगे कैश, इन बैंकों में मिल रही ये सुविधा

नई दिल्ली। कोरोना काल (Coronavirus Pandemic) के चलते कैशलेस ट्रांसजैक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोग भी संक्रमण के चलते ATM जाने से बच रहे हैं। ऐसे में लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कई बैंक कार्डलेस कैश (Cardless Cash Withdrawal) निकासी की सुविधा दे रहे हैं। इससे आप बिना डेबिट कार्ड के भी कैश निकाल सकेंगे। इससे ऑनलाइन फ्रॉड से भी बचा जा सकता है। कार्डलेस कैश की ये सुविधा सिर्फ आपके बैंक के ATM पर ही मिलेगी। यानि दूसरे बैंक का कार्ड अन्य किसी बैंक के ATM में ये सुविधा नहीं मिलेगी।

कार्डलेस कैश विदड्रॉल सुविधा इन दिनों SBI, ICICI Bank और Bank of Baroda आदि की ओर से दिया जा रहा है। मगर कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, जिसके चलते कस्टमर इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।

बैंक से संपर्क जरूरी

कार्डलेस कैश निकालने की सुविधा अभी कम बैंकों ने शुरू की है। इसलिए सारे बैंकों के कस्टमर्स को इसका लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए आपको पहले ये जानना होगा कि आपके बैंक ने ये सर्विस शुरू की है या नहीं। इसके लिए आप अपने स्थानीय ब्रांच से संपर्क करें या ऑनलाइन डिटेल्स देखें। अगर सर्विस मिल रही है तो अपने बैंक का ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें। उदाहरण के तौर पर अगर आप SBI के ग्राहक हैं तो YONO ऐप डाउनलोड करें। अब इसमें ‘YONO cash option’ में जाएं, फिर ‘cash on mobile’ विकल्प को क्लिक करें। इसी तरह Bank of Baroda के ग्राहक हैं तो BOB MConnect plus ऐप डाउनलोड करें।

मोबाइल पिन से निकलेगा कैश

आप को जितना कैश निकालना हो उसे भरें। अब ट्रांजैक्शन को OK करिए, फिर बैंकिंग ऐप का PIN डालिए।

बैंक एक OTP आपके रजिस्ट्रर्ड मोबाइल नंबर पर भेजेगा, जो एक तय समय के लिए होगा। इसे ATM में डालें।

उसमें ‘card-less cash withdrawal का विकल्प चुनें। अपना मोबाइल नंबर और OTP डालें। आखिर में अमाउंट डालें। ऐसा करते ही कैश निकल आएगा।