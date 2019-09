देश की आर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए वित्त मंत्री आज कर सकती हैं बड़े ऐलान

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर देश की आर्थव्यवस्था में रफ्तार लाने के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। इस समय मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को लेकर काफी आलोचनाओं का सामना कर रही है। इसके साथ ही देश में बढ़ती आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सीतारमण आज यानी शनिवार को दोपहर में प्रेस कॉफ्रेंस करेंगी। पीआईबी ने इस संबध में ट्वीट कर जानकारी दी।



30 अगस्त को की थी पीसी

इससे पहले 30 अगस्त को भी सीतारमण ने प्रेस कॉफ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने देश के बैंकिंग सेक्टर में मेगा मर्जर की घोषणा की थी। इस घोषणा में उन्होंने कहा कि देश के 10 सरकारी बैंकों का मर्जर कर दिया जाएगा। इस मर्जर के बाद देश में 4 बड़े बैंकों की स्थापना होगी।



Press Conference by Union Finance Minister @nsitharaman to announce important decisions of the government.



⏰: 2:30 PM, Today



📍: National Media Centre, New Delhi



Watch on PIB's



