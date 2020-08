Ladli Scheme: सरकार की खास योजना, हर साल मिलेंगे 5,000 रुपये, जानें कैसे करें Apply

-Haryana Ladli Yojana 2020: महिलाओं और बेटियों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं। -लाडली योजना ( Haryana Ladli Yojana for Girls ) भी हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। -इस योजना के अंतर्गत सरकार लड़कियों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराती है। लाडली योजना का मकसद प्रदेश में बेटियों के जन्म ( Scheme For Daughter ) को प्रोत्साहित करना है।

नई दिल्ली।

Haryana Ladli Yojana 2020: महिलाओं और बेटियों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं। लाडली योजना ( Haryana Ladli Yojana for Girls ) भी हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार लड़कियों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराती है। लाडली योजना का मकसद प्रदेश में बेटियों के जन्म ( Scheme For Daughter ) को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत बालिकाओं को शिक्षित व सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत सरकार बेटियों को उच्च शिक्षा मुहैया कराने के लिए आर्थिक मदद करती है। बता दें कि हरियाणा लाडली योजना को महिला और बाल विकास मंत्रालय ( Ministry of Women and Child Development ) के सहयोग से संचालित किया जा रहा है।

क्या है हरियाणा लाडली योजना?

जिन माता-पिता की दो बेटियां हैं, वह हरियाणा लाडली योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत 20 अगस्त 2005 को या उसके बाद बेटी के जन्मी बेटी और माता के नाम पर 5 हजार रुपये की वित्तीय सहायता किसान विकास पत्रों के जरिए प्रति वर्ष परिवार को निवेश किया जाना है। बता दें कि बेटी की उम्र 18 वर्ष होने पर निवेशित राशि जारी की जाएगी।

हरियाणा लाडली योजना के फायदे ( Haryana Ladli Yojana Benefits )

हरियाणा लाडली योजना के तहत परिवार को आर्थिक सहायता मिलती है। इस योजना के अंतर्गत 5000 रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष दिया जाता है। दूसरी लड़की की उम्र 18 साल होने के बाद संचित राशि जारी की जाएगी।

बता दें कि हरियाणा लाडली योजना केवल प्रदेश निवासी परिवार को ही मिलेगा। परिवार में दो लड़कियां होने वह पात्र हैं। दोनों लड़कियों के जन्म का पंजीकरण होना चाहिए। पैसा किसान विकास पत्रों के माध्यम से दूसरी लड़की और मां के नाम पर जमा किया जाएगा। जुड़वां बेटियों के मामले में, प्रोत्साहन तत्काल प्रभाव से शुरू होगा।

कैसे करें आवेदन ( Apply For Haryana Ladli Yojana )

हरियाणा लाडली योजना में आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए आप हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के निकटतम विभाग से संपर्क कर सकते हैं। वहां फ़ॉर्म भरें और उसी कार्यालय में जमा करें। इसके लिए आप सरकारी अस्पताल, आंगनवाड़ी केंद्र, जीवन बीमा कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।