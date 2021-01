IDFC का कस्टमर्स को तोहफा, सेविंग्स अकाउंट पर मिलेगा 1 प्रतिशत ज्यादा ब्याज

नई दिल्ली। नए साल के आगाज के साथ ही कस्टमर्स को IDFC First बैंक की ओर से खास तोहफा मिला है। दरअसल प्राइवेट बैंक ने सेंविग्स अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज की दरों में 1 फीसदी का इजाफा किया है। ऐसे में ग्राहकों को अब 6 फीसदी की जगह 7 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। हालांकि ये लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके खाते में एक लाख रुपए होंगे। ये नियम जनवरी माह से लागू कर दिया गया है।

दावा किया जा रहा है कि IDFC First बैंक की ओर से सेविंग्स अकाउंट पर दिया जाने वाला ये ब्याजसरकारी बैंकों पर मिल रहे ब्याज से दोगुना है। क्योंकि SBI, HDFC, ICICI और PNB जैसे बैंक बचत खाते पर महज 3 से 4 फीसदी तक ही ब्याज दे रहे हैं। ऐसे में आईडीएफसी के खाताधारकों को लाभ मिलेगा। बैंक की ओर से कस्टमर्स को अन्य कई तरह की सुविधाएं भी दी जा रही है। डिजिटलाइजेश के दौर में उन्हें बार-बार बैंक के चक्कर न लगाने पड़े इसलिए ऑनलाइन चीजों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है।

खाता खुलवाने की प्रक्रिया

जो लोग आईडीएफसी बैंक में खाता खुलवाना चाहते हैं उन्हें कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। वे इसके लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में आपको सबसे पहले बैंक की ऑफिशियल साइट https://www.idfcfirstbank.com/ पर विजिट करना होगा। यहां Saving Accounts- up to 7% p.a. का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना होगा। अब नया पेज ओपन होगा, जिसमे आपको अपना नाम, मोबाइन नंबर और ईमेल आईडी फिल करके Start Now पर क्लिक करें। इसके बाद नया पेज ओपन होगा यहां आपको आधार नंबर डालना होगा और वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा। इसमें अपनी जानकारियां भरें और सेव करें। सेव करने से पहले आप प्रीव्यू करके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और बर्थ सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी होनी चाहिए।