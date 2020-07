PMVVY: सरकार की इस योजना में करें निवेश, हर महीने आती रहेगी 10 हजार की पेंशन

नई दिल्ली।

भारतीय जीवन बीमा निगम ( LIC ) निवेशकों की पहली पसंद है। हाल ही में एलआईसी ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना संशोधित-2020 ( Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana ) को लॉन्च किया है। इस योजना में 60 से अधिक उम्र के लोगों को हर महीने पेंशन ( Pension Scheme ) के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ( Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana 2020 ) की समय सीमा 2023 तक बढ़ा दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत 4 मई 2017 को हुई थी। यह योजना देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध पेंशन स्कीम है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन का विकल्प चुनने पर 10 साल तक एक तय दर से पेंशन मिलती है।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के फायदे

बता दें कि एलआईसी ने इस स्कीम में संशोधित करते हुए फिर से लॉन्च किया है। यह एक नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग पेंशन स्कीम है। इस योजना में अधिकतम 15 लाख रुपये निवेश किए जा सकते हैं। PMVVY में वरिष्ठ नागरिक की उम्र कम से कम 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। पॉलिसी का टर्म 10 साल का होगा।

कितना मिलेगा ब्याज

इस योजना निवेशक को शुरूआती साल में 7.66 फीसदी का सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं, हर साल 1 अप्रैल को केंद्र सरकार इसकी ब्याज दरें तय करेगी। मासिक पेंशन का विकल्प चुनने पर वरिष्ठ नागिरकों को स्कीम में 10 साल तक एक तय दर से गारंटीशुदा पेंशन मिलती है। इसके अलावा 10 साल बाद पेंशन के अंतिम भुगतान के साथ ही जमा राशि भी वापस लौटा दी जाती है।

कैसे करें आवेदन ( How to Apply for PM Vaya Vandana Yojana )

पीएम वय वंदना योजना के तहत एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म के साथ जरूरी सभी दस्तावेज अटैच करने होंगे। इसके लिए www.licindia.in के लिंक का इस्तेमाल करना होगा। यहां आपको रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। यहां आपको फॉर्म में सभी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद आपको सब्मिट पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा हो जायेगा।