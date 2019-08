आर्थिक मंदी को देखते हुए सीतारमण ने दी राहत, कहा - CSR अब आपराधिक मामला नहीं

नई दिल्ली। देश में बढ़ती आर्थिक मंदी पर रोक लगाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े एलान किए। इसके साथ ही उन्होंने देश की जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है और चीन-अमेरिका जैसे देशों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने मंदी पर बोलते हुए कहा कि दुनिया के बाकी देश भी मंदी का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने उद्योग जगत के लिए भी बड़ी घोषणा की।



CSR आपराधिक मुकदमा नहीं

उद्योग जगत की चिंता को दूर करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व ( CSR ) के उल्लंघन पर अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब सीएसआर नियमों का उल्लंघन दीवानी मामला होगा। सीतारमण ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय कंपनी कानून के तहत सीएसआर की इससे संबंधित धारा की समीक्षा करेगा।



Finance Minister Nirmala Sitharaman: CSR violations will not be treated as a criminal offence and instead be as civil liabilities. On or after 1st October 2019 all the Income-tax orders, notices, summons, letters, etc shall be issued through a centralised computer system. pic.twitter.com/FsVtBMo8II