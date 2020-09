PM Awas Yojana में 3.50 लाख रुपये में मिल रहा घर, शुरू हुई बुकिंग, ऐसे करें आवेदन

-PM Awas Yojana 2020: प्रधानमंत्री आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) के तहत आर्थिक कमजोर आय वर्ग के लोगों को घर मुहैया कराया जाता है। -इस योजना के तहत शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में बेहद सस्ते दामों में घर खरीद सकते हैं। -पीएम आवास योजना ( PM Awas Yojana Up Registration ) में पहली बार घर खरीदने पर CLSS या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलती है। -सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है।

PM Awas Yojana 2020: प्रधानमंत्री आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) के तहत आर्थिक कमजोर आय वर्ग के लोगों को घर मुहैया कराया जाता है। इस योजना के तहत शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में बेहद सस्ते दामों में घर खरीद सकते हैं। पीएम आवास योजना ( PM Awas Yojana Up Registration ) में पहली बार घर खरीदने पर CLSS या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलती है। यानी कि घर खरीदने के लिए होम लोन ( Home Loan ) पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत सरकार ने 2022 तक शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए सस्ते आवास देने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है।

3.50 लाख में मिलेगा घर

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। इसके लिए प्रदेश के 19 शहरों में 3516 प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसकी शुरुआत एक सितंबर यानी आज से हो गई है। यह मकान गरीबों को केवल 3.50 लाख रुपऐ में मिलेंगे। सबसे ज्यादा 816 मकानों के लिए लखनऊ में बुकिंग खोली गई है। इस योजना के तहत लोग 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कौन होगा पात्र

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के लिए कुछ शर्तें रखी गई है। इस योजना के तहत केवल उन्हीं को मकान दिए जाएंगे, जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपये से कम है। ऐसे लोगों को महज 3.50 लाख रुपये में घर मिलेंगे। यह राशि उन्हें 3 साल में लौटानी होगी। आपको बता दें कि इससे पहले UP हाउसिंग डेचलपमेंट काउंसिल ने 5 साल की किस्त पर मकान देने का प्रस्ताव बनाया था। लेकिन, अब इसमें बदलाव करते हुए 3 साल कर दिया।

यहां मिलेंगे मकान

PM आवास योजना के तहत लखनऊ में 816 मकानों की बुकिंग होगी। इसके अलावा गाजियाबाद में 624, मेरठ के जागृति विहार में 480 और गोंडा में 396, मैनपुरी, फतेहपुर, हरदोई, रायबरेली और मेरठ में 96-96 घरों के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं, कानपुर देहात, कन्नौज, उन्नाव, बहराइच, मऊ, बलरामपुर, कानपुर देहात, कन्नौज, उन्नाव, बहराइच, मऊ, बलरामपुर और बाराबंकी में 48-48 घरों के लिए बुकिंग होगी।

कैस कर सकते हैं आवेदन? ( How to Apply for PM Awas Yojana )

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए https://pmaymis.gov.in/ के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर ( CSC ) के माध्यम से उपलब्ध फॉर्म भरकर स्कीम के लिए ऑफलाइन अप्लाई किया जा सकता है।