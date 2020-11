सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोराटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज मामले में सुनवाई 5 नवंबर तक टाली

नई दिल्ली। लोन मोराटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज मामले में लगातार सुनवाई पर आज विराम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सभी बैंकों को ब्याज लौटाने के लिए बोल दिया गया है। आपको बता दें कि लोन मोराटोरियम के दौरान कर्जदारों ने ब्याज पर ब्याज लेने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी।

Supreme Court adjourns to 5th November the hearing on pleas related to the interest charged on loans during the six-month #COVID19 moratorium period.