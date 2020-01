आज ही निपटा लें अपने बैंक के काम, 8 जनवरी से भारत बंद पर जा रहे हें बैंक

नई दिल्ली। अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई कोई काम पेंडिंग पड़ा हुआ है तो उसे जल्द निपटा लें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के बैंक 8 जनवरी यानी बुधवार से भारत बंद हड़ताल पर जा रहे हैं। बैंक हड़ताल ( Bank strike ) से बैंकों के काम और एटीएम सर्विसेज ( ATM services ) प्रभावित हो सकती हैं। बैंकों की यह हड़ताल केंद्र सरकार ( Central govt ) द्वारा की गई बैंकिंग रिफॉर्म्स ( Banking Reforms ) अैर लेबर पॉलिसी ( Labour Policy ) खिलाफ कर रहे हैं। इस हड़ताल को कई ट्रेड यूनियनों का समर्थन मिल चुका है।

8 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल पर सभी बैंक

इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ( Indian BanksAssociation ) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ऑल इंडिया बैंक इंप्लॉयज एसोसिएशन ( all india bank employees association ), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ( All India Bank Officers Association ), बैंक इंप्लॉयज फेडरेशल ऑफ इंडिया ( Bank Employees Federation of India ), इंडियन नेशनल बैंक इंप्लॉयज फेडरेशन ( Indian National Bank Employees Federation ), इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस ( Indian National Bank Officers Congress ) और बैंक कर्मचारी सेना महासंघ ( Bank Karmachari Sena Mahasangh ) जैसे सभी बैंक यूनियन 8 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल पर हैं। बैंकों की इस हड़ताल के समर्थन में 10 ट्रेड यूनियनों ने बैंकों के हड़ताल को समर्थन दिया है।

हड़ताल पर बैंकों का बयान

देशव्यापी हड़ताल को लेकर कई बैंकों की ओर से बयान आया है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि हड़ताल का असर उसके काम पर नहीं पड़ेगा। स्टेट बैंक की स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल फाइलिंग के अनुसार बैंक के बहुत कम कर्मचारी इस हड़ताल में भाग लेंगे। ऐसे में बैंक के काम पर बहुत कम असर रहेगा। वहीं केनरा बैंक के अनुसार हड़ताल वाले दिन बैंक के कुछ ब्रांच और ऑफिस में काम प्रभावित रह सकता है। बैंक का काम ज्यादा प्रभावित ना हो इस पर काम हो रहा है। बैंक ऑफ बड़ोदा के अनुसार हड़ताल से उसका काम प्रभावित हो सकता है।