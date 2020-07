महिलाओं के लिए Bank चला रही है खास Schemes, जानिए कैसे उठा सकते हैं आप इसका लाभ

Highlights - महिलाओं (self dependent Women) को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) विशेष योजनाएं चला रही है - ये योजना बैंक में हैं। महिलाएं सरकारी बैंक (Women Government Bank Scheme) से इन योजनाओं का लाभ ले सकती हैं - आप इन योजनाओं का लाभ लेकर अपना कोई बिजनेस में डाल सकती है जो आपके भविष्य के लिए काम आएगा

नई दिल्ली. घर हो या बाहर हर जगह बेहतरीन बैलेंस उनकी खूबी है। कम खर्च में घर चलाने से लेकर मेहमाननवाजी तक, बच्चों की फीस से लेकर (Schemes For Women) इलाज खर्च तक, हर खर्च को महिलाएं (Career For Women) अच्छी तरह से संभाल लेती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए व महिलाओं (self dependent Women) को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) विशेष योजनाएं चला रही है। ये योजना बैंक में हैं।

महिलाएं सरकारी बैंक (Women Government Bank Scheme) से इन योजनाओं का लाभ ले सकती हैं। आप इन योजनाओं का लाभ लेकर अपना कोई बिजनेस में डाल सकती है जो आपके भविष्य के लिए काम आएगा। आइए जानते हैं क्या है ये योजनाएं...



महिलाओं के लिए स्कीम मुद्रा लोन (Scheme Mudra Loan)

इस योजना में महिलाओं को लोन देने पर जोर दिया जा रहा है। महिलाओं को ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग यूनिट, ट्यूशन सेंटर जैसे छोटे बिजनेस आरंभ करने में मदद की जाती है और उनको लोन दिया जाता है। 2019 में 220596 करोड़ रुपये मुद्रा लोन स्कीम के बांटे गये थे।

खास बातें..

- केंद्र सरकार के लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही मुद्रा लोन योजना का लक्ष्य देश में अधिक से अधिक उद्योग शुरू करना और पुराने उद्योगों को बढ़ावा देना है

- इसके लिए पहले आवेदन करना होगा

- सरकार वेरिफिकेशन करने के बाद मुद्रा कार्ड देती है

- इस स्कीम को शिशु, किशोर और तरुण ऐसी तीन कैटेगरी में बांटा गया है

अन्नपूर्णा स्कीम



इसी को लेकर बिजनेस करना चाहती हैं तो फूड कैटरिंग बिजनेस के लिए इस स्‍कीम के तहत मदद की जाती है।



खास बातें..

-इनमें टिफिन सर्विस, पैक्ड स्नैक्स जैसे काम कर सकती हैं

- इसमें 50 हजार रुपए तक का लोन मिल जाता है

- इस लोन को 36 महीनों में रिटर्न करना होता है

- ब्‍याज, मार्केट रेट के मुताबिक लिया जाता है

- स्टेट बैंक ऑफ मैसूर से आप ज्‍यादा जानकारी ले सकती हैं

उद्योगिनी स्कीम

उद्योगिनी योजना शुरु करने के पीछे मूल मकसद महिला सशक्तिकरण करना है। इस योजना के तहत उन महिलाओं को लोन मिलता है, जो महिलाएं खुद का कारोबार करना चाहती हैं।

खास बातें..



- स्मॉल स्केल बिजनेस, रिटेल बिजनेस और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए ये लोन ले सकती हैं

- 18 से 45 के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए

- अधिकतम लोन 1 लाख रुपए तक का मिल जाता है

- पंजाब एंड सिंध बैंक से संपर्क करें

स्त्री शक्ति पैकेज



ऐसी कंपनियां जिनमें 50 परसेंट से ज्यादा शेयर महिला के नाम पर हैं, वे इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इसके तहत ऐसी कंपनियों को लोन मिल जाता है, जिसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा भागीदारी महिला की हो।

खास बातें..

-इसमें लोन अमाउंट 2 लाख रुपए से ज्यादा का होता है तो इंटरेस्ट रेट 0.5 परसेंट लगता है

- 5 लाख रुपए तक के लोन पर कोई सिक्युरिटी भी जमा नहीं करना होती

- यह एसबीआई की स्कीम है



देना शक्ति स्कीम



देना बैंक की ये स्कीम है।

खास बातें..

- एग्रीकल्चर, स्मॉल एंटरप्राइज, रिटेल ट्रेड, माइक्रो क्रेडिट, एजुकेशनल और हाउसिंग को फोकस करके स्‍कीम तैयार की गई है

- एजुकेशन और रिटेल में 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है

भारतीय महिला बैंक की खास बातें..



- इस बैंक के तहत उन महिलाओं को लोन दिया जाता है जो अपना बिजनेस आरंभ करना चाहती हैं

- ये स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज हो चुका है. ज्‍यादा जानकारी आपको यहीं मिल जाएगी



सेंट कल्याणी स्कीम



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की इस स्कीम में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में माइक्रो और स्मॉल-स्केल बिजनेस करने वाली महिलाओं को टारगेट किया गया है।

खास बातें..

- इसमें हैंडीक्राफ्ट मेकर्स, टेलर्स, डॉक्टर्स, ब्यूटी पार्लर्स, गारमेंट मेकिंग, ट्रांसपोर्ट बिजनेस आदि शामिल हैं

- यह स्कीम रिटेल ट्रेड, एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है