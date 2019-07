भारत को 14 करोड़ रुपए का नुकसान करा गया 'धोनी का रनआउट'

नई दिल्ली। वर्ष 2003 के वल्र्ड कप का फाइनल मुकाबला सभी को याद होगा। शायद ही किसी ने कहा होगा कि सौरव गांगुली की यह टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल खेलेगी। खेली और हार गई। वो हार देश और टीम के लिए उतनी अप्रत्याशित नहीं थी। लेकिन बीते 10 साल में टीम इंडिया दुनिया की फेवरेट टीमों में से एक हैै। मौजूदा क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 ( World Cup 2019 ) को मिलाकर तीन सेमीफाइनल और एक फाइनल जीतने वाली टीम है। इस बार तो उसे फेवरेट माना जा रहा था। लेकिन एक रनआउट ने सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। साथ ही 20 लाख डॉलर यानी करीब 14 करोड़ रुपए भी गंवा दिए जो फाइनल खेलकर मिलने वाले थे। मतलब साफ है धोनी के रन आउट ने भारत को 14 करोड़ रुपए का नुकसान करा दिया।

यह भी पढ़ेंः- भारत की हार से सट्टा बाजार में डूब गए 100 करोड़ रुपए, जानिए किसका हुआ कितना नुकसान

बेहद क्रूशियल समय पर हुए थे रनआउट

महेंद्र सिंह धोनी जब क्रीज पर थे तो टीम इंडिया को 2 ओवर यानी 12 गेंदों पर 31 रन बनाने थे। पूरा प्रेशर और जिम्मेदारी धोनी पर ही थी। फग्र्यूसन के ओवर को वो बड़े ओवर में तब्दील करना चाहते थे। ताकि आखिरी ओवर में नीशम की गेंदबाजी पर वो आसानी से टीम इंडिया को जिता सके। लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने फग्र्यूसन की मिड बाउंसर को लेग साइड पर खेला और दो रन लेने के चक्कर में मार्टिन गप्टिल के सीधे थ्रो से रनआउट हो गए। यही रनआउट भारत को काफी भरा पड़ा। धोनी 50 रन बनाकर पैवेलियन की राह हो लिए।

यह भी पढ़ेंः- विश्व कप का खिताब जीतने का विराट सपना टूटा, हार के साथ गम में डूबा पूरा देश...

14 करोड़ रुपए का रनआउट कैसे

धोनी के इस रनआउट की कीमत 14 करोड़ रुपए कैसे है, आइए आपको भी बताते हैं। वास्तव में अगर टीम इंडिया मैच जीतकर फाइनल मैच खेलती और हार भी जाती तो रनरअप के तौर पर टीम को 20 लाख डॉलर प्राइज मनी के तौर पर मिलते। अगर टीम इंडिया फाइनल मुकाबला जीत जाती तो उसे 4,000,000 डॉलर यानी 27.36 करोड़ रुपए मिलते। ऐसे में धोनी का रनआउट टीम इंडिया के लिए बड़ा नुकसान कराकर गया है।

Not a bad day’s work in Manchester 👏



For his incredible spell of bowling, Matt Henry was awarded the Player of the Match and a @Hublot watch to go with it! pic.twitter.com/bPIFN4Dzf4