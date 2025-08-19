फिरोजाबाद में 12वीं की छात्रा की हत्या, खून से लथपथ शव देखकर कांप उठे ग्रामीण

जसराना क्षेत्र के नगला जाट गांव में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक 12वीं की छात्रा का लहूलुहान शव गांव के बाहर खेत में मिला। 17 वर्षीय छात्रा की गला रेतकर बेरहमी से हत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
मृतका की पहचान नेहा (17वर्ष) पुत्री इंद्रपाल के रूप में हुई है, जो कक्षा 12 की छात्रा थी। सोमवार रात को नेहा खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली गई थी। अगली सुबह उसका शव दिनोली-गोरवा मार्ग पर स्थित एक खेत में पड़ा मिला। ग्रामीणों ने सबसे पहले शव को देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही एसपी ग्रामीण त्रिगुण विशेन, सीओ जसराना और थाना अध्यक्ष शेर सिंह जसराना मौके पर पहुँचे। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिस तरह से नेहा की गला रेतकर हत्या की गई है, वह बहुत निर्मम है। शव खून से लथपथ था, जो हत्या की बर्बरता को दर्शाता है। पुलिस ने शुरुआती जांच में हत्या के पीछे प्रेम-प्रसंग का शक जताया है। हालांकि, अभी तक हत्यारों की पहचान नहीं हो पाई है।
ASP ग्रामीण ने कहा कि पुलिस परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे हत्या के सही समय और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जा सके। नेहा के परिवार में उसकी एक बड़ी बहन है, जिसकी शादी हो चुकी है, और एक छोटा भाई है।