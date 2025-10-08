लूटकांड में वर्दी पर दाग: करोड़ों की नकदी लूट में जीआरपी मुख्य आरक्षी समेत दो पुलिसकर्मी गिरफ्तार

जांच के दौरान जब पुलिस ने लूट की रकम के प्रवाह और कॉल डिटेल खंगाले तो चौंकाने वाला सच सामने आया। इस लूट की भनक दो पुलिसकर्मियों को पहले से थी। दोनों ने वारदात से पहले नई दिल्ली जाकर नकद रकम ली। अपराधियों को पुलिस कार्रवाई की अंदरूनी जानकारी देने का वादा किया था। 7 अक्टूबर को जीआरपी मुख्य आरक्षी अंकुर प्रताप सिंह को 5 लाख रुपये सहित गिरफ्तार किया गया। जबकि 8 अक्टूबर को मुख्य आरक्षी मनोज को भी उतनी ही रकम के साथ बिल्टीगढ़ चौराहा अंडरपास के पास से दबोच लिया गया।