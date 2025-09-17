Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

फिरोजाबाद

SI की गोली मारकर हत्या के मामले में अपडेट, कोर्ट ने सुनाई आरोपी को ये कठोर सजा

UP News: फिरोजाबाद में SI की गोली मारकर हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। जानिए, कोर्ट ने आरोपी को क्या सजा सुनाई?

फिरोजाबाद

Harshul Mehra

Sep 17, 2025

Update on case of SI murder
SI की गोली मारकर हत्या के मामले में अपडेट। फोटो सोर्स-Ai

UP News: फिरोजाबाद की एक कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर की हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मंगलवार को 30 साल के आरोपी धीरज शर्मा को अरांव थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

एसआई की हत्या के मामले में अपडेट

सब इंस्पेक्टर का नाम दिनेश कुमार मिश्रा था। वह 2023 में दहेज के एक मामले की जांच के लिए निकले थे। ADGC अवधेश शर्मा के अनुसार, आगरा निवासी धीरज शर्मा ने 3 अगस्त, 2023 की रात मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे 55 साल के SI दिनेश कुमार मिश्रा की गर्दन में गोली मार दी थी।

ये भी पढ़ें

दशहरा-दिवाली 2025: नहीं होगी यात्रियों को परेशानी! यूपी-बिहार रूट पर 21 सितंबर से रोज चलेंगी ये ट्रेने, देखें लिस्ट
लखनऊ
Dussehra Diwali 2025 Special Trains

36 घंटों में गिरफ्तार किया गया था आरोपी

तत्कालीन अरांव SHO योगेंद्र कुमार सिंह ने IPC की धारा 302 (हत्या) और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की थी। ADGC ने बताया कि धीरज को हत्या के 36 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने बताया, "प्रारंभिक जांच से पता चला कि दोषी घटना से 6 महीने पहले से सब-इंस्पेक्टर के यहां सहायक के रूप में कार्यरत था। शराब पीने की आदत के कारण उसकी पत्नी अपनी 7 साल की बेटी के साथ उसे छोड़कर चली गई।''

दोषी के पिता सेवानिवृत्त सब-इंस्पेक्टर

घटना वाले दिन धीरज ने नशे की हालत में मिश्रा से पैसे मांगे। SI के मना करने पर धीरज का उससे झगड़ा हो गया, जिसके बाद धीरज ने मिश्रा की हत्या कर दी। ADGC के मुताबिक, दोषी के पिता एक सेवानिवृत्त सब-इंस्पेक्टर थे। मामले में अक्टूबर 2023 में आरोपपत्र दाखिल किया गया। आरोपी ने शुरुआत में सभी आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया था कि सब-इंस्पेक्टर की मौत एक दुर्घटना में हुई थी और पुलिस ने उसे झूठा फंसाया था।

75 हजार रुपये का आर्थिक दंड

हालांकि, कोर्ट में 8 गवाह पेश किए गए। साथ ही पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गोली लगना सामने आया। अपराध में इस्तेमाल की गई देसी बंदूक भी आरोपी के पास से बरामद कर कोर्ट में पेश की गई। सबूतों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सर्वेश कुमार मिश्रा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। जिसके बाद कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

ये भी पढ़ें

खून-पसीना एक कर पिता ने जोड़ी 13 लाख की रकम; मोबाइल से बेटे ने किया कांड, आपका ‘लाल’ तो नहीं कर रहा गलती?
लखनऊ
son lost money of father worth 13 lakhs

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 01:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Firozabad / SI की गोली मारकर हत्या के मामले में अपडेट, कोर्ट ने सुनाई आरोपी को ये कठोर सजा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.