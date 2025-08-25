Durand Cup 2025: डायमंड हार्बर एफसी को हराकर नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीत डूरंड कप का खिताब

डायमंड हार्बर एफसी ने 68वें मिनट में जॉबी जस्टिन के हेडर से लुका माजसेन के गोल को डिफ्लेक्ट करके एक सांत्वना गोल दागा। स्पेनिश जोड़ी जाइरो सैम्पेरियो (81वें मिनट) और एंडी रोड्रिगेज़ (85वें मिनट) ने हाईलैंडर्स के लिए तेज़-तर्रार गोल दागकर नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी की बढ़त को और मज़बूत किया। टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर अलाएद्दीन अजराय ने फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए स्टॉपेज टाइम (90वें मिनट) में पेनल्टी को गोल में बदलकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की।