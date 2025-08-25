Patrika LogoSwitch to English

Durand Cup 2025: डायमंड हार्बर एफसी को हराकर नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीत डूरंड कप का खिताब

विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में शानिवार रात खेले गये फाइनल मुकाबले में डायमंड हार्बर एफसी को 6-1 से हराकर हाईलैंडर्स ने जुआन पेड्रो बेनाली की कप्तानी में डूरंड कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। 34 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी टीम ने लगातार दूसरे साल डूरंड कप ट्रॉफी जीती हो।

भारत

Siddharth Rai

Aug 25, 2025

नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने डूरंड कप 2025 का खिताब जीता (Photo - Durand Cup 2025)

NorthEast United FC vs Diamond Harbour FC, Final Durand Cup 2025: नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने डायमंड हार्बर एफसी को हरा कर डूरंडकप का खिताब जीता। इस जीत के साथ ही नॉर्थईस्ट यूनाइटेड ने लगातार दूसरी बार खिताब जीतने वाली 12वीं टीम बन गई।

विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में शानिवार रात खेले गये फाइनल मुकाबले में डायमंड हार्बर एफसी को 6-1 से हराकर हाईलैंडर्स ने जुआन पेड्रो बेनाली की कप्तानी में डूरंड कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। 34 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी टीम ने लगातार दूसरे साल डूरंड कप ट्रॉफी जीती हो।

नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने पहले हाफ में दो गोल दागकर शुरुआत में ही बढ़त बना ली। अशीर अख्तर (30वें मिनट) ने पहला गोल किया, जबकि पार्थिब गोगोई (45वें मिनट) ने हाफ टाइम से पहले गोल करके बढ़त दोगुना कर दिया।
हाईलैंडर्स ने दूसरे हाफ की शुरुआत और भी आक्रामक अंदाज में की। 50वें मिनट में थोई सिंह ने आसान टैप-इन के साथ स्कोर 3-0 कर दिया।

डायमंड हार्बर एफसी ने 68वें मिनट में जॉबी जस्टिन के हेडर से लुका माजसेन के गोल को डिफ्लेक्ट करके एक सांत्वना गोल दागा। स्पेनिश जोड़ी जाइरो सैम्पेरियो (81वें मिनट) और एंडी रोड्रिगेज़ (85वें मिनट) ने हाईलैंडर्स के लिए तेज़-तर्रार गोल दागकर नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी की बढ़त को और मज़बूत किया। टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर अलाएद्दीन अजराय ने फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए स्टॉपेज टाइम (90वें मिनट) में पेनल्टी को गोल में बदलकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

Hindi News / Sports / Football News / Durand Cup 2025: डायमंड हार्बर एफसी को हराकर नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीत डूरंड कप का खिताब

