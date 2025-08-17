Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

फुटबॉल

Durand Cup 2025: शिलांग लाजोंग लगातार दूसरी बार डूरंड कप के सेमीफाइनल में, इंडियन नेवी एफटी को 2-1 से हराया

शिलांग लाजोंग ने 4-3-3 फॉर्मेशन में शुरुआत की। मुख्य कोच बीरेंद्र थापा ने अपनी भरोसेमंद अग्रिम पंक्ति फ्रांगकी बुआम, एवरब्राइटसन सना और शीन स्टीवेन्सन को चुना, जबकि मिडफील्ड में दमाईतफांग लिंगदोह, ट्रेइमिकी लामुरोंग और ग्लैडी खारबुली ने जगह बनाई। डिफेंस की कमान मध्य में रुद्र वेद और केनस्टार खारशोंग ने संभाली, जबकि विंग बैक के रूप में किटबोकलांग खिरिएम और सेवेमे तारियांग ने, जबकि गोलकीपर सिवेल रिम्बई ने थे।

भारत

Siddharth Rai

Aug 17, 2025

शिलांग लाजोंग एफसी ने डूरंड कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया (Photo - Durand Cup )

शिलांग लाजोंग एफसी ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए 134वें इंडियन ऑयल डूरंड कप के पहले क्वार्टर फाइनल में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए इंडियन नेवी एफटी को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दूसरे हाफ में दमैतफांग लिंगदोह और एवरब्राइटसन सना मायलिम्पदाह के गोलों ने घरेलू टीम को जीत दिलाई, जबकि विजय मरांडी ने पहले हाफ में इंडियन नेवी को बढ़त दिलाई थी।

शिलांग लाजोंग ने 4-3-3 फॉर्मेशन में शुरुआत की। मुख्य कोच बीरेंद्र थापा ने अपनी भरोसेमंद अग्रिम पंक्ति फ्रांगकी बुआम, एवरब्राइटसन सना और शीन स्टीवेन्सन को चुना, जबकि मिडफील्ड में दमाईतफांग लिंगदोह, ट्रेइमिकी लामुरोंग और ग्लैडी खारबुली ने जगह बनाई। डिफेंस की कमान मध्य में रुद्र वेद और केनस्टार खारशोंग ने संभाली, जबकि विंग बैक के रूप में किटबोकलांग खिरिएम और सेवेमे तारियांग ने, जबकि गोलकीपर सिवेल रिम्बई ने थे।

भारतीय नौसेना के मुख्य कोच रमन राय ने अपनी टीम को पारंपरिक 4-4-2 फॉर्मेशन में उतारा, जिसमें कैप्टन भास्कर रॉय गोलकीपर थे और श्रेयस वी.जी. और विजय मरांडी आक्रमण की कमान संभाल रहे थे। पिंटू महाता और इमानुएल लालछनछुआहा ने मध्यक्रम से शुरुआत की, जबकि जे. विजय और रोशन पन्ना ने विंग्स से आक्रमण किया। रक्षा पंक्ति का नेतृत्व अनुभवी अदर्श मट्टूमल, बृजेश गिरी, नोविन गुरुंग और मैबाम डेनी सिंह ने किया।

पहले हाफ में 35वें मिनट तक बहुत कम मौके बने, जब खेल में जान आ गई और दो मिनट के अराजक दौर के अंत में इंडियन नेवी ने बढ़त बना ली। भास्कर रॉय के एक लंबे गोल किक को रोशन पन्ना ने बॉक्स के अंदर विजय मरांडी के पास पहुंचाया। इस फारवर्ड ने संयम दिखाते हुए गोलकीपर और तीन डिफेंडरों को छकाया और उनके बाएं पैर से मारा गया शॉट गोलकीपर से टकराकर गोल लाइन पर मौजूद दो डिफेंडरों को छकाते हुए गोल में समा गया।

यह गोल दोनों गोलकीपरों द्वारा शानदार बचाव से पहले आया, और दोनों छोर पर, सिवेल रिम्बई ने अपनी सजगता दिखाते हुए श्रेयस वी.जी. के एक तिरछे हेडर को रोक दिया, जबकि दूसरी ओर भास्कर रॉय ने अपनी दाईं ओर डाइव लगाकर ग्लैडी खारबुली को गोल करने से रोक दिया।

दूसरे हाफ में शिलांग लाजोंग ने बराबरी का गोल करने के लिए कई हमले किए, लेकिन नौसेना के अनुशासित डिफेंस और अंतिम थर्ड में उनके अपने फैसलों ने उन्हें नाकाम कर दिया। एवरब्राइटसन सना गोल करने के सबसे करीब पहुंचे, उनका हेडर क्रॉसबार से टकराकर बाहर चला गया। शीन स्टीवेन्सन भी गोल करने में नाकाम रहे, जब रुद्र वेद ने बॉक्स के अंदर विंगर को फ्री किक मारी, लेकिन वह अपना हेडर नीचे नहीं रख पाए। नौसेना के खिलाड़ी जवाबी हमले में खेलने से संतुष्ट थे और खेल पर अधिक नियंत्रण में दिख रहे थे।

लगातार दबाव के बाद 69वें मिनट में घरेलू टीम को एक भाग्यशाली ब्रेक मिला और उन्होंने बराबरी का गोल दागा। बाएं विंग से दमायतफांग लिंगदोह का इच्छित क्रॉस गोलपोस्ट से टकराने के बाद गोल में घुस गया। शिलॉन्ग लाजोंग ने 79वें मिनट में बढ़त बना ली जब युवा एवरब्राइटसन सना ने पेनल्टी को गोल में बदलकर जीत हासिल की।

स्ट्राइकर ने बॉक्स के किनारे गेंद प्राप्त की और एक शानदार टर्न के साथ नोविन गुरुंग को चकमा दिया, जिन्होंने उन्हें बॉक्स के अंदर गिरा दिया। 20 वर्षीय खिलाड़ी ने शांति से आगे बढ़कर भास्कर रॉय को पेनल्टी में बदल दिया, जिन्होंने सही अनुमान लगाया था, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से बाहर थी, जिससे घरेलू दर्शक उत्साह से भर गए। शिलॉन्ग लाजोंग ने भारतीय नौसेना के दबाव को झेला और मज़बूती से बचाव करते हुए सुनिश्चित किया कि वे तीसरी बार डूरंड कप सेमीफाइनल में पहुंचे।

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Aug 2025 08:22 am

Hindi News / Sports / Football News / Durand Cup 2025: शिलांग लाजोंग लगातार दूसरी बार डूरंड कप के सेमीफाइनल में, इंडियन नेवी एफटी को 2-1 से हराया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.