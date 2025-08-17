Durand Cup 2025: शिलांग लाजोंग लगातार दूसरी बार डूरंड कप के सेमीफाइनल में, इंडियन नेवी एफटी को 2-1 से हराया

दूसरे हाफ में शिलांग लाजोंग ने बराबरी का गोल करने के लिए कई हमले किए, लेकिन नौसेना के अनुशासित डिफेंस और अंतिम थर्ड में उनके अपने फैसलों ने उन्हें नाकाम कर दिया। एवरब्राइटसन सना गोल करने के सबसे करीब पहुंचे, उनका हेडर क्रॉसबार से टकराकर बाहर चला गया। शीन स्टीवेन्सन भी गोल करने में नाकाम रहे, जब रुद्र वेद ने बॉक्स के अंदर विंगर को फ्री किक मारी, लेकिन वह अपना हेडर नीचे नहीं रख पाए। नौसेना के खिलाड़ी जवाबी हमले में खेलने से संतुष्ट थे और खेल पर अधिक नियंत्रण में दिख रहे थे।