FIFA World Cup Final: लियोनल मेसी का सपना तोड़ सकते हैं स्पेन के उनाई सिमोन, इनके सामने गोल करना मुश्किल

फ्रांस की टीम में किलियन एम्बापे और ओसमाने डेम्बेले जैसे खिलाड़ियों के होते हुए भी स्पेन के खिलाफ उनका स्कोर कार्ड खाली रहा। इस गोलकीपर ने एक गोल तक नहीं करने दी। ऐसे में अर्जेंटीना के लिए इस मुकाबले में सबसे बड़ी चुनौती उनाई सिमोन की इस दीवार को तोड़ना होगी। स्पेन इस टूर्नामेंट में छह क्लीन शीट रखकर इतिहास पहले ही रच चुकी है। सिमोन के शानदार प्रदर्शन की बदौलत स्पेन 2022 से लेकर 2026 तक विश्व कप में लगातार 650 मिनट तक कोई गोल नहीं खा पाया। यह उनका व्यक्तिगत विश्व रिकॉर्ड भी बन गया।