67 लाख दर्शकों का नया रिकॉर्ड, फाइनल से पहले ट्रंप और इन्फेंटिनो ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप की कामयाबी पर मनाया जश्न

Donald Trump and Gianni Infantino on FIFA World Cup 2026 Success: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले से पहले फीफा चेयरमैन गियानी इन्फेंटिनो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में स्थित ट्रंप टॉवर में एक भव्य रिसेप्शन (स्वागत समारोह) के दौरान मुलाकात की। दोनों ने इस फीफा टूर्नामेंट को दुनिया को एकजुट करने वाला और इतिहास का सबसे सफल आयोजन बताया। रविवार को न्यू जर्सी के ईस्ट रदरफोर्ड में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होने वाले फाइनल मैच की सुनहरी ट्रॉफी के पास खड़े होकर ट्रंप ने दोनों टीमों को शुभकामनाएं दीं।