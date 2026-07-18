67 लाख दर्शकों का नया रिकॉर्ड, फाइनल से पहले ट्रंप और इन्फेंटिनो ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप की कामयाबी पर मनाया जश्न

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (Photo- IANS)
Donald Trump and Gianni Infantino on FIFA World Cup 2026 Success: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले से पहले फीफा चेयरमैन गियानी इन्फेंटिनो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में स्थित ट्रंप टॉवर में एक भव्य रिसेप्शन (स्वागत समारोह) के दौरान मुलाकात की। दोनों ने इस फीफा टूर्नामेंट को दुनिया को एकजुट करने वाला और इतिहास का सबसे सफल आयोजन बताया। रविवार को न्यू जर्सी के ईस्ट रदरफोर्ड में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होने वाले फाइनल मैच की सुनहरी ट्रॉफी के पास खड़े होकर ट्रंप ने दोनों टीमों को शुभकामनाएं दीं।
इन्फेंटिनो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि उनका अमेरिकी सपना अब हकीकत बन चुका है और ट्रंप के सहयोग के बिना यह वर्ल्ड कप इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाता। इस बार अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की मेजबानी में 48 टीमों के साथ इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप खेला गया। सभी 102 मैचों में स्टेडियम पूरी तरह भरे रहे और कुल दर्शकों की संख्या लगभग 67 लाख तक पहुंच गई है, जो कि एक नया वर्ल्ड कप रिकॉर्ड है।
टूर्नामेंट में मियामी गार्डन्स (फ्लोरिडा) में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच तीसरे स्थान का मैच और न्यू जर्सी में फाइनल मैच होना बाकी है। इन्फेंटिनो ने संयुक्त राष्ट्र (UN) में भी आधिकारिक फाइनल मैच की फुटबॉल के साथ हिस्सा लिया और कहा कि फुटबॉल दुनिया की वो साझा भाषा बन चुका है जो सबको जोड़ती है।
इस फीफा वर्ल्ड कप में कुछ विवाद भी देखने को मिले। अमेरिकी रोक के बीच खेल रही ईरान की टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई, वहीं अमेरिकी खिलाड़ी फोलारिन बालोगुन का रेड-कार्ड सस्पेंशन रद्द करने पर इन्फेंटिनो की आलोचना भी हुई, जिसमें ट्रंप ने सिफारिश की थी। इसके अलावा, सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराने के बाद फॉकलैंड द्वीप पर संप्रभुता का बैनर दिखाने को लेकर ब्रिटिश सरकार ने अर्जेंटीना की टीम के खिलाफ फीफा से जांच की मांग की है। हालांकि, सुरक्षा की दृष्टि से यह टूर्नामेंट बेहद शांतिपूर्ण और सफल रहा है।
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