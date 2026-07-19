क्या Lionel Messi वर्ल्डकप फाइनल के बाद ले लेंगे संन्यास? सोशल मीडिया पोस्ट के बाद लग रहे कयास

अर्जेंटीना ने पहली बार 1978 में नीदरलैंड्स को हराकर खिताब जीता था। उसके बाद 1986 में उसने जर्मनी और 2022 में फ्रांस को हराकर तीसरी बार ट्रॉफी उठाई। अगर आज रात वो स्पेन को हरा देती है तो 4 खिताब जीतने वाली दुनिया की चौथी टीम बन जाएगी। अब तक ब्राजील 5, जर्मनी 4 और इटली 4 खिताब अपने नाम कर चुकी है। दूसरी ओर स्पेन एक ही बार फाइनल में पहुंची है और उसने नीदरलैंड्स को हराकर 2010 में पहली खिताब जीता था। खास बात ये है कि दोनों टीमों ने एक ही टीम को हराकर पहला खिताब अपने नाम किया है।