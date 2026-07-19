Most Goal in FIFA World Cup: किलियन एम्बापे ने पलट दिया फीफा वर्ल्डकप का इतिहास, दाग दिए सबसे ज्यादा गोल

Kylian Mbappe Goal in FIFA World Cup History: फीफा वर्ल्डकप 2026 में तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में भले ही किलियन एम्बापे की कप्तानी वाली फ्रांस की टीम को 6-4 से हार का सामना करना पड़ा लेकिन इस दिग्गज खिलाड़ी ने इतिहास पलट दिया। इंग्लैंड ने फ्रांस को हराते हुए ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम किया। लेकिन टीम के कप्तान किलियन एम्बापे ने 2 गोल दाग कर इतिहास रच दिया। वह इस टूर्नामेंट में 10 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी तो बने ही साथ ही वर्ल्डकप के इतिहास में सबसे ज्यादो गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए।