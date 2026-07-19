FIFA World Cup 2026: कैसे टूटा किलियन एम्बापे के साथ फ्रांस का ब्रॉन्ज मेडल जीतने का सपना, भारी पड़ी एक गलती

एम्बापे और इंग्लैंड के खिलाड़ी (फोटो- IANS)
England vs France Highlights: फीफा वर्ल्डकप 2026 के तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हरा दिया। इस हार के बाद फ्रांस के साथ किलियन एम्बापे का वर्ल्डकप 2026 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने का सपना टूट गया था। स्पेन से हारने के बाद फ्रांस की टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी और अब ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस तरह फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस की टीम चौथे स्थान पर रही। इस मुकाबले में फ्रांस ने कई गलतियां की, जिसकी वजह से उसे हार झेलनी पड़ी।
दुनिया की तीसरे नंबर की टीम फ्रांस ने मुकाबले की शुरुआत में ही इंग्लैंड को हावी होने का मौका दे दिया। खराब पास और डिफेंस में चूक की वजह से इंग्लैंड को अपना दबदबा बनाने का मौका मिल गया। सबसे पहली गलती शुरुआत से ही देखने को मिली, जब फ्रांस की डिफेंस पूरी तरह से इंग्लैंड के सामने फेल नजर आई। इसके बाद से लगातार फ्रांस की डिफेंस सेटपीस में गलतियां करती नजर आई। पासिंग के दौरान भी उन्होंने काफी खराब प्रदर्शन किया।
आलम ये रहा कि जो गोलकीपर इस पूरे टूर्नामेंट में फ्रांस के लिए दीवार बनकर खड़ा था वही माइक मैग्नेट ने पहले हाफ में चार गोल खा गए। कुल मिलाकर ऐसा लगा कि फ्रांस इस मुकाबले को जीतने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ बिना किसी दबाव के खेलने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस की डिफेंस इस पूरे मुकाबले में कमजोर नजर आई और इंग्लैंड की जीत का कारण भी वही बनी। जिस टीम ने पूरे टूर्नामेंट में 4 गोल खाए थे वो तूसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में 6 गोल खा गई।
इस मुकाबले में किलियन एम्बापे ने भी 2 गोल दागे और वर्ल्डकप की इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए। इस दौरान गोल्डन बूट की रेस में भी वह लियोनल मेसी को पछाड़कर आगे निकल गए। अब तक फीफा वर्ल्डकप के इतिहास में एम्बापे 22 गोल कर चुके हैं। इस टूर्नामेंट में वह 10 गोल कर गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे निकल गए हैं। उन्होंने 10 गोल के साथ 4 असिस्ट किए हैं, जबकि दूसरे स्थान पर मौजूद मेसी ने 8 गोल और 4 असिस्ट किए हैं।
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