FIFA World Cup 2026: कैसे टूटा किलियन एम्बापे के साथ फ्रांस का ब्रॉन्ज मेडल जीतने का सपना, भारी पड़ी एक गलती

England vs France Highlights: फीफा वर्ल्डकप 2026 के तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हरा दिया। इस हार के बाद फ्रांस के साथ किलियन एम्बापे का वर्ल्डकप 2026 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने का सपना टूट गया था। स्पेन से हारने के बाद फ्रांस की टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी और अब ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस तरह फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस की टीम चौथे स्थान पर रही। इस मुकाबले में फ्रांस ने कई गलतियां की, जिसकी वजह से उसे हार झेलनी पड़ी।