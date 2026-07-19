FIFA World Cup 2026: फ्रांस को 6-4 से हराकर इंग्लैंड ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, किलियन एम्बापे ने लियोनल मेसी को छोड़ा पीछे

इंग्लैंड ने मैच के अंतिम पलों में एक बार फिर दमदार खेल दिखाया। 87वें मिनट में हाथ आई पेनल्टी को बुकायो साका भुनाने में पूरी तरह से सफल रहे और उन्होंने इंग्लैंड के लिए मैच का पांचवां गोल किया। हालांकि, फ्रांस के लिए उस्मान डेम्बेल ने इंजरी टाइम में गोल करते हुए स्कोर 5-4 कर दिया। इंजरी टाइम के 8वें मिनट में जूड बेलिंगहम ने इंग्लैंड की ओर से छठा गोल करते हुए टीम की जीत पर मुहर लगा दी। 1966 में फीफा विश्व कप का खिताब जीतने के बाद यह टूर्नामेंट में इंग्लैंड का अब तक का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।