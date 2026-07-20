Kylian Mbappe ने रचा इतिहास, फीफा वर्ल्डकप के इतिहास में दो बार गोल्डन बूट जीतने वाले बने पहले खिलाड़ी

Golden Boot in Fifa World Cup 2026: फीफा वर्ल्डकप 2026 के खिताबी मुकाबले में सिर्फ एक ही गोल हुआ और इससे यह तय हो गया कि किलियन एम्बापे (Kylian Mbappe) के नाम गोल्डन बूट अवॉर्ड होगा। रविवार को देर रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए फीफा वर्ल्डकप 2026 के खिताबी मुकाबले में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इससे पहले उसने 2010 में साउथ अफ्रीका में खेले गए खिताबी मुकाबले में नीदरलैंड को हराकर पहली बार ट्रॉफी उठाई थी।