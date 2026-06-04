FIFA World CUp 2026: जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे के जीते हैं सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप मैच, ब्राजील के रोनाल्डो भी लिस्ट में शामिल

नीदरलैंड्स और डेनमार्क का शानदार प्रदर्शन (Photo: FIFA)
FIFA World CUp 2026: फीफा विश्व कप 2026 की शुरुआत 11 जून से हो रही है। इस 23वें संस्करण की मेजबानी संयुक्त रूप से अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको कर रहे हैं। इस बार इतिहास में पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 104 मैच खेले जाएंगे। फुटबॉल के इतिहास में कई महान खिलाड़ी हुए हैं, जिन्होंने विश्व कप में शानदार प्रदर्शन कर अपनी टीम को जीत दिलाई और दुनिया भर में अमर नाम कमाया। इनमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मैच जीते हैं।
जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे इस सूची में सबसे ऊपर हैं। क्लोजे ने जर्मनी के लिए विश्व कप के 24 मैचों में से 17 मैच जीते। दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से दो खिलाड़ी हैं। ब्राजील के काफू ने 20 मैचों में 16 जीत दर्ज कीं, जबकि अर्जेंटीना के लियोनल मेसी ने 26 मैच खेलते हुए 16 जीत हासिल कीं।
फीफा विश्व कप के इतिहास में मिरोस्लाव क्लोज़ सर्वकालिक सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। जर्मनी के इस बेहतरीन स्ट्राइकर ने कुल 16 गोल किए हैं। क्लोज़ ने 2002 से 2014 तक चार विश्व कप टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन करते हुए यह रिकॉर्ड बनाया। खास बात यह है कि 2014 विश्व कप के दौरान उन्होंने ब्राजील के दिग्गज स्ट्राइकर रोनाल्डो नाज़ारियो को पीछे छोड़ दिया और विश्व कप के सर्वकालिक शीर्ष गोल स्कोरर बन गए।
उन्होंने 2014 विश्व कप के सेमीफाइनल में ब्राजील के खिलाफ जर्मनी की ऐतिहासिक 7-1 की जीत के दौरान यह रिकॉर्ड तोड़ा। बेलो होराइज़ोंटे के मिनीराउ स्टेडियम में क्लोज़ ने जो गोल किया, उसी ने उन्हें ब्राजील के दिग्गज रोनाल्डो नाज़ारियो के 15 विश्व कप गोलों के रिकॉर्ड को पार कर दिया। इस गोल के साथ ही उन्होंने विश्व कप के सर्वकालिक शीर्ष गोल स्कोरर के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली।
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