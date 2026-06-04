FIFA World CUp 2026: जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे के जीते हैं सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप मैच, ब्राजील के रोनाल्डो भी लिस्ट में शामिल

FIFA World CUp 2026: फीफा विश्व कप 2026 की शुरुआत 11 जून से हो रही है। इस 23वें संस्करण की मेजबानी संयुक्त रूप से अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको कर रहे हैं। इस बार इतिहास में पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 104 मैच खेले जाएंगे। फुटबॉल के इतिहास में कई महान खिलाड़ी हुए हैं, जिन्होंने विश्व कप में शानदार प्रदर्शन कर अपनी टीम को जीत दिलाई और दुनिया भर में अमर नाम कमाया। इनमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मैच जीते हैं।