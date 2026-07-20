ESP vs ARG: स्पेन के लामिन यमाल ने तोड़ा किलियन एम्बापे का रिकॉर्ड, वर्ल्डकप के फाइनल में ऐसा करने वाले बने दुनिया के तीसरे खिलाड़ी

लामिन ने रोनाल्डिन्हो, मेसी और नेमार को अपना आदर्श माना। 2022-23 सीजन में वह ऊपर खेलने लगे। 29 अप्रैल 2023 को 15 वर्ष, 9 महीने और 16 दिनों की उम्र में रियल बेटिस के खिलाफ ला लीगा डेब्यू कर वे बार्सिलोना के सबसे युवा खिलाड़ी बने। अक्टूबर 2023 में ग्रेनाडा के खिलाफ गोल कर ला लीगा के सबसे युवा गोल स्कोरर भी बने। सितंबर 2023 में स्पेन की सीनियर टीम के लिए डेब्यू कर वह सबसे युवा खिलाड़ी और गोल स्कोरर बने। यूरो 2024 में 17 साल की उम्र में वह टूर्नामेंट के सबसे युवा खिलाड़ी और गोल स्कोरर बने और स्पेन की जीत में अहम भूमिका निभाई।