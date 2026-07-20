ESP vs ARG: हार के बाद फूट-फूट कर रोए लियोनल मेसी, अधूरा रह गया दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना

स्पेन ने 2010 के बाद दूसरा खिताब जीता है। इस मुकाबले में सब्स्टीट्यूट के तौर पर मैदान पर उतरे फेरेन टोरेस ने स्पेन के लिए 106वें मिनट में गोल किया। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में स्पेन ने पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा। स्पेन ने पूरे मुकाबले के दौरान 20 शॉट टारगेट पर लगाए तो दूसरी ओर अर्जेंटीना की ओर से सिर्फ एक शॉट टारगेट पर लगा। अर्जेंटीना की हार की सबसे बड़ी वजह उनकी फॉरवर्ड लाइन से हुई, जो गोल करना तो दूर, एक मौका तक नहीं बना पाई।