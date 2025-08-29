करोड़ों फैंस का टूटेगा दिल! वर्ल्डकप जिताने वाला खिलाड़ी लेने जा रहा है संन्यास

एक रिपोर्ट के अनुसार, मेसी ने कहा कि उनका परिवार वेनेजुएला के खिलाफ मैच देखने के लिए मौजूद रहेगा। उन्होंने माना कि यह घरेलू दर्शकों के सामने खेलने का उनका आखिरी मौका हो सकता है। इस बयान से ही विश्व कप के बाद उनके संन्यास के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि वेनेजुएला मैच के बाद कोई दोस्ताना मैच होगा या और मैच, लेकिन यह एक बहुत ही खास मैच है। इसलिए मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता-पिता और मेरे भाई-बहन मेरे साथ होंगे।"