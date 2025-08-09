टॉप पोजीशन के लिए मोहन बगान की टक्कर डायमंड हार्बर से, नॉकआउट में जगह पाने को पंजाब और बोडोलैंड में भिड़ंत

दूसरी ओर, मोहन बगान ने भी दो मैचों में दो जीत हासिल कर परफेक्ट रिकॉर्ड बनाए रखा है। मोहम्मडन एससी के खिलाफ 3-1 की संघर्षपूर्ण जीत के बाद, जोस मोलिना की टीम ने बीएसएफ को 4-0 से हराकर अपनी लय पकड़ी। फॉरवर्ड लिस्टन कोलासो अब तक टूर्नामेंट में चार गोल कर चुके हैं, और टीम का अनुभवी कोर बड़े मैचों का अनुभव इस्तेमाल कर शीर्ष स्थान हासिल करने की कोशिश करेगा। डायमंड हार्बर को शीर्ष स्थान बनाए रखने और क्वार्टरफाइनल में सीधे प्रवेश के लिए सिर्फ ड्रॉ की जरूरत है, जबकि मोहन बगान जीत के साथ सीधे योग्यता हासिल करना चाहेगा, बजाय इसके कि अन्य परिणामों पर निर्भर रहे।