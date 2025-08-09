टॉप पोजीशन के लिए मोहन बगान की टक्कर डायमंड हार्बर से, नॉकआउट में जगह पाने को पंजाब और बोडोलैंड में भिड़ंत

134वें इंडियन ऑयल डूरंडकप के 17वें मैच दिवस का शनिवार का डबल हेडर नॉकआउट दौड़ पर बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि मैदान पर उतरने वाली चारों टीमें अपने-अपने ग्रुप पर नियंत्रण पाने और अगले दौर में जगह बनाने की कोशिश करेंगी।
कोलकाता में, ग्रुप बी के शीर्ष स्थान के लिए रोमांचक मुकाबले में मौजूदा ग्रुप लीडर डायमंड हार्बर एफसी का सामना आईएसएल चैंपियन मोहन बगान सुपर जायंट से होगा। यह मैच शाम 7:00 बजे विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेला जाएगा। इससे पहले शाम 4:00 बजे, कोलकाता से 250 किलोमीटर उत्तर-पूर्व कोकराझार में, पंजाब एफसी का सामना स्थानीय टीम बोडोलैंड एफसी से होगा, जो ग्रुप डी में ‘करो या मरो’ की स्थिति वाला मैच होगा।
मैरिनर्स बनाम डायमंड हार्बर – ग्रुप बी की जंग
शाम का मुकाबला विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में बेहद अहम होने वाला है। डायमंड हार्बर एफसी, गोल अंतर के आधार पर ग्रुप बी में शीर्ष पर, अपने पहले ही डूरंड कप अभियान में शानदार प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने दो मैचों में 10 गोल किए हैं, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एससी को 8-1 से हराना शामिल है, जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया।
स्पेनिश कोच किबु विकुना के मार्गदर्शन में, जिन्होंने 2020 में मोहन बगान को आई-लीग चैंपियन बनाया था, डायमंड हार्बर ने सामरिक अनुशासन और आक्रामक खेल का बेहतरीन मिश्रण दिखाया है। ब्राजीलियाई स्ट्राइकर क्लेटन (4 गोल) और स्लोवेनियाई फॉरवर्ड लुका माजसेन (3 गोल) टीम के प्रमुख हथियार रहे हैं, जिसने सिर्फ तीन सीजन में कोलकाता प्रीमियर डिविजन से आई-लीग तक का सफर तय किया है।
दूसरी ओर, मोहन बगान ने भी दो मैचों में दो जीत हासिल कर परफेक्ट रिकॉर्ड बनाए रखा है। मोहम्मडन एससी के खिलाफ 3-1 की संघर्षपूर्ण जीत के बाद, जोस मोलिना की टीम ने बीएसएफ को 4-0 से हराकर अपनी लय पकड़ी। फॉरवर्ड लिस्टन कोलासो अब तक टूर्नामेंट में चार गोल कर चुके हैं, और टीम का अनुभवी कोर बड़े मैचों का अनुभव इस्तेमाल कर शीर्ष स्थान हासिल करने की कोशिश करेगा। डायमंड हार्बर को शीर्ष स्थान बनाए रखने और क्वार्टरफाइनल में सीधे प्रवेश के लिए सिर्फ ड्रॉ की जरूरत है, जबकि मोहन बगान जीत के साथ सीधे योग्यता हासिल करना चाहेगा, बजाय इसके कि अन्य परिणामों पर निर्भर रहे।
पंजाब बनाम बोडोलैंड - करो या मरो का मुकाबला
दिन के पहले मैच में, कोकराझार में ग्रुप डी का संभावित निर्णायक मुकाबला होगा, जहां पंजाब एफसी और बोडोलैंड एफसी दोनों को नॉकआउट उम्मीदें बरकरार रखने के लिए जीत की जरूरत है। ग्रीक कोच पनायियोटिस डिल्मपेरिस की देखरेख में पंजाब एफसी ने युवा ऊर्जा और सामरिक संतुलन का मेल किया है। उनका जज्बा पहले मैच में दिखा, जब उन्होंने कार्बी आंगलोंग मॉर्निंग स्टार के खिलाफ पिछड़ने के बाद 2-1 से जीत दर्ज की, हालांकि अगले मैच में आईटीबीपी एफटी के खिलाफ 0-0 की बराबरी में उन्हें फिनिशिंग टच की कमी खली।
बोडोलैंड एफसी, जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाला पहला प्रोफेशनल क्लब है, पहले ही इतिहास रच चुका है। विकाश पंथी के मार्गदर्शन में, उन्होंने कार्बी आंगलोंग पर 2-1 की जीत हासिल की, जिसमें कोलंबियाई स्ट्राइकर रॉबिन्सन ब्लैंडन रेंडन और स्थानीय स्टार ग्वग्वमसर गायरी ने अहम भूमिका निभाई। घरेलू दर्शकों का जोशीला समर्थन इस हाई-प्रेशर मैच में निर्णायक साबित हो सकता है।
गणित साफ है-पंजाब एफसी या बोडोलैंड एफसी में से जो भी जीतेगा, उसकी क्वालिफिकेशन संभावना काफी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ‘शेर’ हारते या ड्रॉ खेलते हैं, तो आईटीबीपी एफटी की स्थिति और बोडोलैंड के पास एक मैच बाकी होने के कारण यह उनके अभियान के लिए घातक साबित हो सकता है।