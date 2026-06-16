FIFA World Cup: वो 3 वजह, जिसकी वजह से सऊदी अरब और उरुग्वे का मुकाबला हुआ ड्रॉ

हालाँकि, सऊदी अरब ने अपनी स्थिति बनाए रखी और एक अहम ड्रॉ हासिल किया। इस नतीजे के बाद ग्रुप एच की चारों टीमें बराबरी पर आ गई हैं। इससे पहले दिन में टूर्नामेंट में पहली बार खेल रही केप वर्डे टीम ने स्पेन के साथ चौंकाने वाला 0-0 का ड्रॉ खेला था। बता दें कि उरुग्वे का प्रतिनिधित्व करने वाले मुस्लेरा (39 साल और 364 दिन) वर्ल्ड कप में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के तौर पर खेलने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो गए। उन्होंने डिएगो गोडिन के पिछले रिकॉर्ड को तीन साल से ज्यादा के अंतर से पीछे छोड़ दिया।