10 नवंबर को फिर हो रहा है Apple का इवेंट, ये नए प्रोडक्ट्स हो सकते हैं लॉन्च

iPhone निर्माता कंपनी Apple ने पिछले माह ही एक वर्चुअल इवेंट आयोजित किया था। इस इवेंट में कंपनी ने iPhone सीरीज 12 के कुछ मॉडल्स बाजार में लॉन्च किए थे। अब Apple इस माह एक और इवेंट करने जा रही है। बता दें के कंपनी के सीईओ टिम कुक ने हाल ही हिंट दिया था कि वर्ष 2020 में एप्पल के और भी कई प्रोडक्ट्स बाजार में लॉन्च किए जाएंगे। एप्प्ल का यह इवेंट 10 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इसके लिए कंपनी ने मीडिया इन्वाइट्स भेजना शुरू कर दिया है। इस वर्चुअल इवेंट की स्ट्रीमिंग Apple Park से की जाएगी।

लॉन्च किए जाएंगे ये प्रोडक्ट्स

Apple ने इवेंट के जो इन्वाइट्स भेजे हैं, उनमें Apple का लोगो लैपटॉप की तरह ओपन और क्लोज हो रहा है। इसे देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस इवेंट में कंपनी अपने लैपटॉप लॉन्च कर सकती है। Apple के इस स्पेशल इवेंट का नाम One More Thing है। कंपनी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि इस इवेंट ARM बेस्ड MacBook Air और MacBook Pro लॉन्च करेगी।

सरप्राइज के लिए One More Thing

बता दें कि एप्पल के इवेंट्स में One More Thing का उपयोग किया जाता रहा है। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स भी इवेंट के दौरान सरप्राइज के लिए वन मोर थिंग का यूज करते थे। बता दें कि कंपनी ने पहले भी इस ARM बेस्ड मैकबुक के बारे में बताया था। हालांकि इसे अभी तक लॉन्च नहीं किया गया।

यूज किए जाएंगे Apple Silicon चिप

बता दें कि Apple अपने iPhone में खुद का ही चिपसेट यूज करती है। इस वजह से MacBook में भी Apple Silicon चिप यूज किए जाएंगे। बता दें कि Apple अपने प्रोडक्ट्स में Intel के प्रोसेसर भी यूज करती है। ऐसे में Apple Silicon के अलावा Intel प्रोसेसर्स के साथ भी MacBook बेचना जारी रखेगी। Apple Silicon वाले MacBooks की कीमत Intel वर्जन से ज्यादा होने की उम्मीद है।