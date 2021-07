Best 5G mobile phones under Rs 15,000 : नई दिल्ली। टेक्नोलॉजी (Technology) के इस समय में नई-नई टेक्नोलॉजी आती रहती हैं। अलग-अलग क्षेत्रों की तरह स्मार्टफोन में भी नई टेक्नोलॉजी समय-समय पर आती रहती हैं। इन्हीं में से एक है 5G टेक्नोलॉजी। और इस 5G टेक्नोलॉजी के लिए स्मार्टफोन कंपनीज भी ग्राहकों के लिए नए और आकर्षक 5G स्मार्टफोन बना और लॉन्च कर रहीं हैं।

आइए एक नज़र डालते हैं 15,000 रुपये के बजट में बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स पर।

1. Redmi Note 10T 5G - चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी शाओमी ने 20 जुलाई को यह फोन लॉन्च किया है। शाओमी का भारत में लॉन्च किया गया यह पहला 5G स्मार्टफोन है। इस फोन की सेल 26 जुलाई से अमेज़न और http://mi.com पर शुरू हो गई हैं। इसके 4 जीबी रैम और 64 जीबी मेमोरी वाले मॉडल की कीमत 13,999 रुपये हैं।

आइए नज़र डालते हैं इस स्मार्टफोन के खास फीचर्स पर।

Redmi Note 10T मे GSM/HSPA/LTE/5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी हैं।

इसकी स्क्रीन 6.5 इंच की है।

इसमे हाइब्रिड डुअल सिम फीचर है।

इसका वजन 190 ग्राम है जिससे यह यूजर्स के लिए भी सुविधाजनक रहेगा।

इस फोन में 48+2+2 मेगापिक्सल के तीन रियर कैमरै और 8 मेगापिक्सल का फ्र॔ट कैमरा हैं।

इसमे एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है। साथ ही MediaTek MT6833 प्रोसेसर है।

स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए काॅर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 है।

इसमे लाउड स्पीकर, एफएम रेडियो, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड आदि फीचर भी है जो यूजर्स के लिए अच्छे हैं।

इसमे 5000 mAh की नाॅन रिमूवेबल बैट्री और फास्ट चार्जिंग भी मौजूद है।

यह भी पढ़े - आज भारत मे लॉन्च हुआ Redmi Note 10 5G, जानिए फीचर्स और कीमत

Time for the much-awaited news!🥁



All-new #RedmiNote10T5G goes out on sale on 26th July at 12 Noon on https://t.co/cwYEXdVQIo and @amazonIN ⏰



Avail up to Rs 1,000 Discount with HDFC Bank Credit Cards & EasyEMI.💸🤑



So get ready to rule the #FastAndFuturistic 🌎. pic.twitter.com/iE2lyxwFOD — Redmi India - #RedmiBook Super Start Life (@RedmiIndia) July 20, 2021

2. Realme 8 5G - चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी रियलमी का इस साल लॉन्च किया हुआ यह नया 5G स्मार्टफोन है। इस फोन को फ्लिपकार्ट या रियलमी की वेबसाइट से खरीदा जा सकता हैं। इसके 4 जीबी रैम और 64 जीबी मेमोरी वाले मॉडल की कीमत 13,999 रुपये हैं।

आइए नज़र डालते हैं इस स्मार्टफोन के खास फीचर्स पर।

Realme 8 5G मे GSM/HSPA/LTE/5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी हैं।

इसकी स्क्रीन 6.5 इंच की है।

इसमे डुअल सिम फीचर है।

इसका वजन 185 ग्राम है।

इस फोन में 48+2+2 मेगापिक्सल के तीन रियर कैमरै और 16 मेगापिक्सल का फ्र॔ट कैमरा हैं।

इसमे एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है। साथ ही MediaTek MT6833 प्रोसेसर है।

इसमे लाउड स्पीकर, एफएम रेडियो, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड आदि फीचर भी हैं।

इसमे 5000 mAh की नाॅन रिमूवेबल बैट्री और फास्ट चार्जिंग भी मौजूद है।

The #realme8 5G is powered by a 5000mAh Massive Battery for a non-stop experience. It features Smart 5G Power Saving that helps in 30% lower power consumption compared to smartphones without Smart 5G feature.



Sale at 12 PM, 28th Apr.#5GSpeedToInfinityhttps://t.co/LYJ5olumdp pic.twitter.com/jEL2pAPHf0 — realme (@realmeIndia) April 26, 2021

3. Poco M3 Pro 5G - चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी पोको का इस साल लॉन्च किया हुआ यह नया 5G स्मार्टफोन है। इस फोन को फ्लिपकार्ट या पोको की वेबसाइट से खरीदा जा सकता हैं। इसके 4 जीबी रैम और 64 जीबी मेमोरी वाले मॉडल की कीमत 13,999 रुपये हैं।

आइए नज़र डालते हैं इस स्मार्टफोन के खास फीचर्स पर।

Poco M3 Pro 5G मे GSM/HSPA/LTE/5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी हैं।

इसकी स्क्रीन 6.5 इंच की है।

इसमे हाइब्रिड डुअल सिम फीचर है।

इसका वजन 190 ग्राम है।

इस फोन में 48+2+2 मेगापिक्सल के तीन रियर कैमरै और 8 मेगापिक्सल का फ्र॔ट कैमरा हैं।

इसमे एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है। साथ ही MediaTek MT6833 प्रोसेसर है।

इसमे 5000 mAh की नाॅन रिमूवेबल बैट्री और फास्ट चार्जिंग भी मौजूद है।