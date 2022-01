10,000 रुपये से कम कीमत वाले जबरदस्त स्मार्टफोन्स, 5000mAh की बैटरी से हैं लैस, यहां है पूरी लिस्ट

Best Phones Under Rs under 10000: आज की खबर उन ग्राहकों के लिए है, जो अपने लिए सस्ते और किफायती स्मार्टफोन तलाश रहे हैं। उनको यहां उन डिवाइसेज की जानकारी मिलेगी, जिनकी कीमत 10 हजार रुपये से कम है। ये फोन्स आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेंगे।

नई दिल्ली Published: January 20, 2022 06:09:10 pm

Best Phones Under Rs under 10000: भारतीय बाजार में महंगे हैंडसेट के साथ किफायती स्मार्टफोन्स की भरमार है। ऐसे में अब ग्राहकों के लिए सस्ता स्मार्टफोन चुनना थोड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए आज हम आपके लिए भारतीय बाजार में उपलब्ध कुछ चुनिंदा स्मार्टफोन लेकर आए हैं, जिनकी कीमत 10,000 रुपये से कम है। इन सभी डिवाइसेज में आपको 5000mAh की बैटरी के साथ-साथ शानदार कैमरा और दमदार प्रोसेसर मिलेगा।

Phones Under Rs under 10000



Realme Narzo 50i : रियलमी नार्जो 50आई की कीमत 7,499 रुपये है। इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच का डिस्प्ले है। इस फोन में SC9863A चिपसेट सहित 2 जीबी रैम और 32 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसके अलावा फोन के रियर में 8 मेगापिक्सल का कैमरा, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 5000 एमएएच की बैटरी मिलेगी।







POCO C31 : पोको सी 31 स्मार्टफोन को केवल 8,999 रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस डिवाइस में 6.53 इंच का डिस्प्ले है। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें पहला 13MP का मेन लेंस, दूसरा 2MP का सेकेंडरी सेंसर और तीसरा 2MP का अतिरिक्त लेंस है। इसके अलावा फोन में सेल्फी के लिए 5MP का कैमरा मिलेगा। अन्य फीचर्स की बात करें तो पोको सी31 में 5000mAh की बैटरी और MediaTek Helio G35 प्रोसेसर दिया गया है।

MOTOROLA E7 Power : मोटोरोला ई7 पावर की कीमत 8,999 रुपये है। इस फोन में 4 जीबी रैम और 64 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे 1 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 6.51 इंच की स्क्रीन है। इसके अलावा स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी, MediaTek Helio G25 प्रोसेसर, 13MP + 2MP कैमरा सेटअप और 5MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा।

